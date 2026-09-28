Bursa'daki milli heyecan ATV ekranlarında! İşte Türkiye-İtalya maçının muhtemel 11'leri
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği maçta ayak parmağındaki ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
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TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.
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İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito.
İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.
SIRADAKİ MAÇ BELÇİKA DEPLASMANI
Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.
ORKUN'UN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamadı.
TARİHİMİZDE NELER YAŞANDI?
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.