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Bursa'daki milli heyecan ATV ekranlarında! İşte Türkiye-İtalya maçının muhtemel 11'leri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'daki milli heyecan ATV ekranlarında! İşte Türkiye-İtalya maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği maçta ayak parmağındaki ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

  • TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.

  • İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito.

Karşılaşmada en büyük kozumuz Arda Güler olacak (AA)Karşılaşmada en büyük kozumuz Arda Güler olacak (AA)

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

SIRADAKİ MAÇ BELÇİKA DEPLASMANI

Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Türkiye gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup olmuştu. (AA)A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Fransa’ya 1-0 mağlup olmuştu. (AA)

ORKUN'UN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi gören ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamadı.

TARİHİMİZDE NELER YAŞANDI?

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 282'si Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 933 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya maçının ardından 2 Ekim’de Belçika deplasmanına çıkacak. (İHA)Ay-yıldızlı ekip, İtalya maçının ardından 2 Ekim’de Belçika deplasmanına çıkacak. (İHA)

SON MAÇ BOLOGNA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi. Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

İTALYA'DAN FARKLI GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Türkiye’nin kadrosunda Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldız isim bulunuyor. (AA)Türkiye’nin kadrosunda Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen birçok yıldız isim bulunuyor. (AA)

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

  • Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

  • Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

  • Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

  • Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg)

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