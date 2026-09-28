Karşılaşmada en büyük kozumuz Arda Güler olacak (AA)

İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.