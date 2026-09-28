Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi maçı canlı anlatım: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup’ta ilk puan mücadelesi
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UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Letonya ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. C Ligi 2. Grup karşılaşmasında futbolseverlerin takip edeceği Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Letonya ile Kıbrıs Rum Kesimi karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin takip edeceği Letonya - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.
LETONYA CEPHESİ
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Letonya, 25 Eylül'de Ermenistan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Letonya, bu maçın ardından 2 Ekim'de Karadağ'ı konuk edecek.
KIRBIS'IN KARNESİ
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta yer alan Kıbrıs Rum Kesimi, 25 Eylül'de Karadağ'a deplasmanda 2-1 yenildi. Kıbrıs, bu maçın ardından 2 Ekim'de Ermenistan'ı ağırlayacak.