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Macaristan'ı tek golle geçen Ukrayna 3 puanı aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Macaristan'ı tek golle geçen Ukrayna 3 puanı aldı

Uluslararası futbolun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başladı. B Grubu'ndaki mücadelede Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Ukrayna, rakibini 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda karşılaşan Macaristan ile Ukrayna, galibiyet için mücadele etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Ukrayna, hanesine 3 puan yazdırdı. Macaristan ise karşılaşmadan puansız ayrıldı.

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#Macaristan #Ukrayna
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