B Grubu'nda kritik düello! Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya

Uluslararası futbolun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başlıyor. B Grubu'ndaki kritik mücadelede Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya ilişkin anlık skor durumu, canlı anlatım ve tüm gelişmeler haberimizde.