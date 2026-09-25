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B Grubu'nda kritik düello! Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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B Grubu'nda kritik düello! Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya

Uluslararası futbolun önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması başlıyor. B Grubu'ndaki kritik mücadelede Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya ilişkin anlık skor durumu, canlı anlatım ve tüm gelişmeler haberimizde.

Uluslararası futbol arenasının önemli organizasyonlarından UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları başlıyor. B Grubu'nda yer alan Macaristan ile Ukrayna, galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesi, gruptaki dengelerin şekillenmesi açısından önem taşıyor.

B Grubu'nda kritik düello! Macaristan ile Ukrayna karşı karşıya - 1

CANLI ANLATIM VE ANLIK SKOR TAKİBİ

Macaristan-Ukrayna karşılaşmasını canlı takip etmek, maçın anlık skor durumunu öğrenmek ve 90 dakikaya dair tüm gelişmelere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

#Macaristan #Ukrayna
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