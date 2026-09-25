Canlı Türkiye - Fransa

Kocaeli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, aynı saatte Roma'da karşı karşıya geliyor.

A MİLLİ TAKIM'DAN EBUBEKİR UÇAR İÇİN ANLAMLI HAREKET

Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ı anmak için üzerinde fotoğrafı ve isminin bulunduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Maç öncesi ATV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, "Kesinlikle futbolda şimdi zamana odaklanmamız lazım. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarına devam eden Montella, "Fransa'yı en iyi şekilde değerlendirdik. Maçı en az hatayla tamamlayacağız. Bu tarz maçlarda cesaretli oynayarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.