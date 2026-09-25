Canlı Türkiye - Fransa
A Milli Futbol Takımımız, tarih yazarak yükseldiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında dünya devi Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan 1. Grup'taki heyecan dolu mücadele, futbolseverlerle ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak buluşuyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında dünya devi Fransa ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'un açılış maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayan dev mücadele ATV'den naklen yayınlanıyor.
Kocaeli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet arıyor. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, aynı saatte Roma'da karşı karşıya geliyor.
MAÇTA İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Olise, Cherki, Doue, Mbappe
A MİLLİ TAKIM'DAN EBUBEKİR UÇAR İÇİN ANLAMLI HAREKET
Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ı anmak için üzerinde fotoğrafı ve isminin bulunduğu tişörtlerle sahaya çıktı.
"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"
Maç öncesi ATV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Montella, "Kesinlikle futbolda şimdi zamana odaklanmamız lazım. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamalarına devam eden Montella, "Fransa'yı en iyi şekilde değerlendirdik. Maçı en az hatayla tamamlayacağız. Bu tarz maçlarda cesaretli oynayarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.