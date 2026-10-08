ATV’nin milyonlar dağıtan yarışması "Var Mısın Yok Musun" geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı program, salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. VAR MISIN YOK MUSUN 13 EKİM 2026 SALI YENİ BÖLÜMÜYLE ATV'DE Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı, yeni bölümleriyle salı ve çarşamba olmak üzere haftada iki kez izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin milyonlar dağıtan yarışması Var Mısın Yok Musun geri dönüyor. (Foto: ATV) BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon lirayı kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor.