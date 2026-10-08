Esra Erol’la "Var Mısın Yok Musun" yeniden başlıyor! İşte yayın günleri
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ATV’nin milyonlar dağıtan yarışması "Var Mısın Yok Musun" geri dönüyor. Sunuculuğunu Esra Erol’un yaptığı program, salı akşamı kaldığı yerden devam ediyor.
Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı, yeni bölümleriyle salı ve çarşamba olmak üzere haftada iki kez izleyiciyle buluşacak.
BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL
Heyecanın ve riskin oyunu "Var Mısın Yok Musun"da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon lirayı kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor.
HAFTADA 2 GÜN ATV'DE
Banka, her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk de giderek büyüyor.
"Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle salı ve çarşamba saat 20.00'de ATV'de!