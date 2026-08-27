Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu

Var Mısın Yok Musun'un son etabına 25 TL, 25 bin TL, 500 bin TL ve 3 milyon TL seçenekleriyle giren Gözde, umutla açtığı son iki kutuda büyük ödüllerin çıkmasıyla adeta yıkıldı. Stüdyoda ise o anlarda sessizlik hakim oldu.

KIRMIZI KUTULARI PEŞ PEŞE AÇINCA STÜDYO ADETA BUZ KESTİ Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Gözde, ilk etapta kırmızı kutuları peş peşe açınca büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Gece boyunca umudunu kaybetmemeye çalışan yarışmacı, talihsizliklerin art arda gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

BANKANIN VERDİĞİ TEKLİFİ REDDETTİ Gözde, gece boyunca bankanın verdiği 82 bin TL, 130 bin TL, 185 bin TL, 285 bin TL, 290 bin TL ve 585 bin TL'lik teklifleri reddetti.



Yarışmacı ortaya çıkan tabloda 25 TL ve 25 bin TL'nin kalmasıyla gözyaşlarına hakim olamazken, bankanın son teklifi olan 11 bin TL'yi de reddederek 21 numaralı kutusunu açmayı seçti.