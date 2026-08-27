Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Gözde Aksoy oldu. Hayatındaki zorlu mücadeleyi anlatan Gözde, doktorların kendisi için "yaşamaz" dediğini, ailesinin sevgisi sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. Yarışma boyunca kırmızı kutuları peş peşe açarak büyük bir şanssızlık yaşayan Gözde, finalde kutusunu açmayı tercih etti ve 25 bin TL ile yarışmaya veda etti.
ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, her hafta olduğu gibi 26 Ağustos çarşamba akşamında yayınlanan yeni bölümüyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde 25 yaşındaki Gözde Aksoy yarışmacı koltuğuna oturdu.
Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gözde, programda anlattığı hayat hikayesiyle dikkat çekti. Aksoy, geçmişte yaşadığı zorlu süreçleri ve kendisine güç veren ailesinin desteğini izleyicilerle paylaştı.
GÖZDE'NİN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ
2000 yılında Zonguldak Ereğli'de dünyaya gelen Gözde Aksoy, çocukluk döneminde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.
AİLESİNİN DESTEĞİNİ ANLATTI
Dört kardeş olduklarını belirten Aksoy, ailesinin ve kardeşlerinin hayatındaki önemine değindi. Kendisine gösterilen ilginin ve desteğin hayat yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.
Aksoy, geçmişte polis olma hayali kurduğunu ancak yaşadığı bir sakatlık nedeniyle bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldığını da anlattı.