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Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Gözde Aksoy oldu. Hayatındaki zorlu mücadeleyi anlatan Gözde, doktorların kendisi için "yaşamaz" dediğini, ailesinin sevgisi sayesinde hayata tutunduğunu söyledi. Yarışma boyunca kırmızı kutuları peş peşe açarak büyük bir şanssızlık yaşayan Gözde, finalde kutusunu açmayı tercih etti ve 25 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 1

ATV ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, her hafta olduğu gibi 26 Ağustos çarşamba akşamında yayınlanan yeni bölümüyle unutulmaz anlara sahne oldu. Sevilen yarışmanın bu bölümünde 25 yaşındaki Gözde Aksoy yarışmacı koltuğuna oturdu.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 2

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gözde, programda anlattığı hayat hikayesiyle dikkat çekti. Aksoy, geçmişte yaşadığı zorlu süreçleri ve kendisine güç veren ailesinin desteğini izleyicilerle paylaştı.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 3

GÖZDE'NİN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

2000 yılında Zonguldak Ereğli'de dünyaya gelen Gözde Aksoy, çocukluk döneminde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA DUYGULANDIRAN ANLAR! GÖZDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 4

AİLESİNİN DESTEĞİNİ ANLATTI

Dört kardeş olduklarını belirten Aksoy, ailesinin ve kardeşlerinin hayatındaki önemine değindi. Kendisine gösterilen ilginin ve desteğin hayat yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 5

Aksoy, geçmişte polis olma hayali kurduğunu ancak yaşadığı bir sakatlık nedeniyle bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldığını da anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 6

Var Mısın Yok Musun'un son etabına 25 TL, 25 bin TL, 500 bin TL ve 3 milyon TL seçenekleriyle giren Gözde, umutla açtığı son iki kutuda büyük ödüllerin çıkmasıyla adeta yıkıldı. Stüdyoda ise o anlarda sessizlik hakim oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 7

KIRMIZI KUTULARI PEŞ PEŞE AÇINCA STÜDYO ADETA BUZ KESTİ

Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Gözde, ilk etapta kırmızı kutuları peş peşe açınca büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Gece boyunca umudunu kaybetmemeye çalışan yarışmacı, talihsizliklerin art arda gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 8

BANKANIN VERDİĞİ TEKLİFİ REDDETTİ

Gözde, gece boyunca bankanın verdiği 82 bin TL, 130 bin TL, 185 bin TL, 285 bin TL, 290 bin TL ve 585 bin TL'lik teklifleri reddetti.


Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 9

Yarışmacı ortaya çıkan tabloda 25 TL ve 25 bin TL'nin kalmasıyla gözyaşlarına hakim olamazken, bankanın son teklifi olan 11 bin TL'yi de reddederek 21 numaralı kutusunu açmayı seçti.

Var Mısın Yok Musun'da Gözde'nin hayata tutunma mücadelesi! Gözyaşları sel oldu 10

25 BİN TL KAZANDI

Gözde, kutunun açılmasıyla 25 bin TL değerindeki İdefix indirim kuponunu kazanarak yarışmaya veda etti.

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