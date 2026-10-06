Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlattı.

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yaptı.

Bergüzar Korel. (Foto: ATV)

DOĞAN'IN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirdi.

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başladı.