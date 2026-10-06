A.B.İ.’de Doğan'ın dönüşüyle Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç! Saruhan’la mücadelede yeni dönem başladı
ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ., 06 Ekim 2026 akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde, Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç yaşatırken, Saruhan'la mücadelede dengeler değişti. Ailesinin güvenini yeniden kazanmak isteyen Doğan, Saruhan'ın eline geçen telefonla birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buldu.
Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i aynı projede buluşturan A.B.İ., 06 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.
DOĞAN'DAN CESUR HAMLE
Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlattı.
Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yaptı.
DOĞAN'IN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirdi.
Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başladı.