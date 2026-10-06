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A.B.İ.’de Doğan'ın dönüşüyle Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç! Saruhan’la mücadelede yeni dönem başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A.B.İ.’de Doğan'ın dönüşüyle Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç! Saruhan’la mücadelede yeni dönem başladı

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ., 06 Ekim 2026 akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde, Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç yaşatırken, Saruhan'la mücadelede dengeler değişti. Ailesinin güvenini yeniden kazanmak isteyen Doğan, Saruhan'ın eline geçen telefonla birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i aynı projede buluşturan A.B.İ., 06 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

DOĞAN'DAN CESUR HAMLE

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlattı.

Diren Polatoğulları. (Foto: ATV)Diren Polatoğulları. (Foto: ATV)

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yaptı.

Bergüzar Korel. (Foto: ATV)Bergüzar Korel. (Foto: ATV)

DOĞAN'IN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirdi.

A.B.İ. 23. BÖLÜM SON FRAGMANI

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başladı.

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılmış oldu.

Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır. Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

A.B.İ.’de Doğan'ın dönüşüyle Hancıoğlu ailesinde büyük sevinç! Saruhan’la mücadelede yeni dönem başladı - 1

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Bergüzar Korel (Leyla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Mustafa Üstündağ (Saruhan), Toprak Sağlam (Altın), Saadet Işıl Aksoy (Rüya), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Mert Demirci (Sefa), Hilmi Özçelik (Adnan), Ali Mert Yavuzcan (Nihat), Çağdaş Çelik (Ferman), Baran Ayhan, Oğulcan İnan (Yaşar), Suat Karauşta, Damla Çolak (Naz)

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