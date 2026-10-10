Mercan Köşk'te ayrılık rüzgarları! Cemre'nin kararı Aras'ı sarsacak
Portakal bahçelerinde intikam ve imkânsız aşkın iç içe geçtiği Mercan Köşk’te, Cemre’nin ayrılık kararı Aras’ı sarsacak. Esved’in beklenmedik hamlesi ve ortaya çıkacak sürpriz isim, Tarsus’ta tüm dengeleri değiştirecek.
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Mercan Köşk, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak.
6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta kendisini Aras'la birlikte gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.
Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir. Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tadır ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakındır. Ancak karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.
OYUNCULAR
Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak), Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya), Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).