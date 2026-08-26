Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı!

Peş peşe yaşadığı zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Mustafa'nın Var Mısın Yok Musun'a katılması ise onun için farklı bir anlam taşıyordu.

Mustafa'nın yarışmadaki hedefi de netti. Kazanacağı parayla geleceğini güvence altına almak ve oğluna destek olmak isteyen yarışmacı, kutuları açıldıkça büyük ödül için mücadelesini sürdürdü.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Mustafa'nın önüne 34 bin, 90 bin, 180 bin 255 bin TL'nin ardından 440 bin TL'lik teklif geldi. Bankanın 440 bin TL'lik teklifini kabul etmeyen Mustafa, yarışmaya devam etmeyi seçti.

Bu kararın ardından kutular açılmaya devam etti. Yarışma 6. tura geldiğinde para ağacında 25 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL kaldı.

Tam bu noktada bankadan Mustafa'ya gecenin en kritik teklifi geldi: 850 bin TL.