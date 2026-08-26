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Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 25 Ağustos akşamı yayınlanan yeni bölümünde Mustafa Gökhan Demir'in yaşam mücadelesi damga vurdu. Kanser tedavisi gören ve iki ağır kazanın ardından hayata tutunan Mustafa, yaşadıklarını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmanın finaline doğru 850 bin TL'lik teklifle karşılaşan Mustafa'nın kararı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 1

Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Mustafa Gökhan Demir oldu.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 2

ZORLUKLARA RAĞMEN HAYATA TUTUNDU

1 Haziran 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Mustafa, lise eğitiminin ardından iş hayatına başladı. Yaklaşık 30 yıl aynı şirkette çalışan Mustafa, satış analistliğinden müdür yardımcılığına kadar uzanan bir kariyer yaptı.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 3

Ancak Mustafa'nın hayatı bu süreçte ağır sınavlarla değişti. Önce ciddi bir trafik kazası geçiren yarışmacı, ardından kanser teşhisi konulması üzerine hayatının en zor sürecini yaşadı. Uzun süre kemoterapi gören Mustafa, tedavi döneminde yaşadığı komplikasyon nedeniyle iki kez ameliyat edildiğini anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 4

İKİNCİ KAZA HAYATININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sağlık sorunlarını geride bırakmaya çalışan Mustafa, 2024 yılında bir kez daha kaza geçirdi. Bu kazanın ardından omurgasına platin takıldı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen Mustafa emekliye ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 5

"PROGRAM BANA İLAÇ GİBİ GELDİ"

Yarışma boyunca hayatından kesitler paylaşan Mustafa, programın kendisine moral verdiğini anlattı. Yarışmacı arkadaşlarına yönelik sözleri sırasında stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 6

Peş peşe yaşadığı zorluklara rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Mustafa'nın Var Mısın Yok Musun'a katılması ise onun için farklı bir anlam taşıyordu.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 7

Mustafa'nın yarışmadaki hedefi de netti. Kazanacağı parayla geleceğini güvence altına almak ve oğluna destek olmak isteyen yarışmacı, kutuları açıldıkça büyük ödül için mücadelesini sürdürdü.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 8

440 BİN TL'Yİ REDDETTİ

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Mustafa'nın önüne 34 bin, 90 bin, 180 bin 255 bin TL'nin ardından 440 bin TL'lik teklif geldi. Bankanın 440 bin TL'lik teklifini kabul etmeyen Mustafa, yarışmaya devam etmeyi seçti.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 9

Bu kararın ardından kutular açılmaya devam etti. Yarışma 6. tura geldiğinde para ağacında 25 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL kaldı.

Tam bu noktada bankadan Mustafa'ya gecenin en kritik teklifi geldi: 850 bin TL.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 10

850 BİN TL'LİK TEKLİFTE KARAR ANI

Bir tarafta 5 milyon TL'lik büyük ödül ihtimali, diğer tarafta ise garanti 850 bin TL...

Mustafa, yarışmacı arkadaşlarının görüşlerini de dinledikten sonra teklif üzerinde düşündü. Çalışma hayatı boyunca rakamlarla iç içe olduğunu belirten yarışmacı, 850 bin TL'nin kendisi için önemli bir miktar olduğunu ifade etti.

Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 11

Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusunun ardından Mustafa kararını açıkladı.

"Varım" diyen yarışmacı, bankanın 850 bin TL'lik teklifini kabul etti.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA MUSTAFA 850 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ
Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı! 12

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Mustafa'nın teklifi kabul etmesinin ardından bu kez herkes kendi kutusunda hangi rakamın bulunduğunu merak etti.

Kutusunda 25 TL olduğunu düşündüğünü söyleyen Mustafa'nın tahmini gerçekleşmedi. Kutu açıldığında içinden 500 bin TL çıktı. Böylece Mustafa, kendi kutusundaki miktardan 350 bin TL daha yüksek olan 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek yarışmayı tamamladı.

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