Var Mısın Yok Musun'da Mustafa'nın büyük sınavı: Kanseri yendi, kazalar peşini bırakmadı!
ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un 25 Ağustos akşamı yayınlanan yeni bölümünde Mustafa Gökhan Demir'in yaşam mücadelesi damga vurdu. Kanser tedavisi gören ve iki ağır kazanın ardından hayata tutunan Mustafa, yaşadıklarını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Yarışmanın finaline doğru 850 bin TL'lik teklifle karşılaşan Mustafa'nın kararı ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Esra Erol'un sunumuyla her salı ve çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı Mustafa Gökhan Demir oldu.
ZORLUKLARA RAĞMEN HAYATA TUTUNDU
1 Haziran 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Mustafa, lise eğitiminin ardından iş hayatına başladı. Yaklaşık 30 yıl aynı şirkette çalışan Mustafa, satış analistliğinden müdür yardımcılığına kadar uzanan bir kariyer yaptı.
Ancak Mustafa'nın hayatı bu süreçte ağır sınavlarla değişti. Önce ciddi bir trafik kazası geçiren yarışmacı, ardından kanser teşhisi konulması üzerine hayatının en zor sürecini yaşadı. Uzun süre kemoterapi gören Mustafa, tedavi döneminde yaşadığı komplikasyon nedeniyle iki kez ameliyat edildiğini anlattı.
İKİNCİ KAZA HAYATININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sağlık sorunlarını geride bırakmaya çalışan Mustafa, 2024 yılında bir kez daha kaza geçirdi. Bu kazanın ardından omurgasına platin takıldı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen Mustafa emekliye ayrıldı.
"PROGRAM BANA İLAÇ GİBİ GELDİ"
Yarışma boyunca hayatından kesitler paylaşan Mustafa, programın kendisine moral verdiğini anlattı. Yarışmacı arkadaşlarına yönelik sözleri sırasında stüdyoda duygusal anlar yaşandı.