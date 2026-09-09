33 yıldır milyonlarca izleyicinin hayatına dokunan, unutulmaz yapımlarıyla hafızalarda yer edinen ve televizyon dünyasındaki yeniliklerin öncüsü olan ATV; güçlü içerikleri, sevilen ekran yüzleri ve değişen izleme alışkanlıklarına uyum sağlayan yayıncılık anlayışıyla yolculuğuna ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

ATV, 33. yılını geride bıraktı! Güçlü içerikler sevilen yüzler ve yenilikçi yayıncılık

YENİ SEZONDAN BİRBİRİNDEN İDDİALI 5 DİZİ

Yeni sezonda birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan atv, sevilen dizileriyle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Yeni sezonuna devam eden Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizi, yayınlandığı günlerde reytinglerde birinci olarak başarısını sürdürüyor.

Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

A.B.İ. ise ikinci sezonuyla 8 Eylül Salı saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezonu da izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ekrana taşıyan Aşk ve Taht, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan bir yolculuğu anlatan dizi, güçlü hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek Güneşin Doğduğu Yer ise 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.