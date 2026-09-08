Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer", güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. TİMSBİ Productions imzalı dizi, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor.

ATV, yeni sezonda birbirinden iddialı dizi dizileri, yıldız oyuncu kadrolarıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yapımlardan biri de Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer.

Yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Kozan ailesiyle yıllardır ortaklık sürdüren Adana'nın en güçlü ailelerinden Atahanlılar, Çukurova'daki dengeleri değiştirecek. İki aile arasındaki güçlü bağ, yaşanacak gelişmelerle büyük bir sınavdan geçerken geçmişten gelen sırlar da birer birer gün yüzüne çıkacak.

ATAHANLI AİLESİNİN SARSILMAZ ANNESİ: DEVRAN ATAHANLI Atahanlı ailesinin güçlü annesi Devran (Devrim Yakut), kocası Servet'in ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretse de evin ve ailenin hala en önemli söz sahiplerinden biridir. Çocuklarının attığı her adımı yakından takip eden Devran, ailesini bir arada tutmak için her şeyi göze alırken, yıllardır sakladığı büyük bir sırrın yükünü de taşımaktadır.