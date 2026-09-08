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Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Güneşin Doğduğu Yer", güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. TİMSBİ Productions imzalı dizi, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 1

ATV, yeni sezonda birbirinden iddialı dizi dizileri, yıldız oyuncu kadrolarıyla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yapımlardan biri de Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 2

Yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 3

Kozan ailesiyle yıllardır ortaklık sürdüren Adana'nın en güçlü ailelerinden Atahanlılar, Çukurova'daki dengeleri değiştirecek. İki aile arasındaki güçlü bağ, yaşanacak gelişmelerle büyük bir sınavdan geçerken geçmişten gelen sırlar da birer birer gün yüzüne çıkacak.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 4

ATAHANLI AİLESİNİN SARSILMAZ ANNESİ: DEVRAN ATAHANLI

Atahanlı ailesinin güçlü annesi Devran (Devrim Yakut), kocası Servet'in ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretse de evin ve ailenin hala en önemli söz sahiplerinden biridir. Çocuklarının attığı her adımı yakından takip eden Devran, ailesini bir arada tutmak için her şeyi göze alırken, yıllardır sakladığı büyük bir sırrın yükünü de taşımaktadır.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 5

AİLESİ İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALAN ABİ: CEYHUN ATAHANLI

Ailenin büyük oğlu Ceyhun (Görkem Sevindik), babası Servet'in ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiştir. Kardeşi gibi gördüğü Kenan Kozan'la kurduğu ortaklık sayesinde, iki aileyi Çukurova'nın en büyük güçlerinden biri haline getirmiştir. Ailesine derin bir sevgiyle bağlı olan Ceyhun, Kenan ve kız kardeşi Hanzade arasında yaşananlarla birlikte büyük bir kardeşlik ve aile sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 6

İSTEDİĞİNİ HEP ALAN HANZADE ATAHANLI, İLK KEZ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle Hanzade (Hilal Anay), istediğini elde etmeye alışkın, güzel, eğitimli ve iddialı bir kadındır. Yıllardır vazgeçemediği tek kişi ise Kenan'dır. Ancak Leyla'nın hayatlarına girmesiyle değişen dengeler, Hanzade'yi hiç alışık olmadığı bir mücadelenin içine sürükleyecektir.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 7

KENAN VE LEYLA'NIN AŞKI AİLELERİ KARŞI KARŞIYA GETİRECEK

Merakla beklenen dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte başrol oyuncusu Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kocan karakterinden ilk kareler de ortaya çıktı.

Uzun süredir merakla beklenen yapımda Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun yeni rolü, dizinin duyurulmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 8

Güneşin Doğduğu Yer konusu, farklı dünyalardan gelen iki insanın kesişen hayatlarını merkeze alıyor. Almanya'da yaşayan Leyla Breger ile Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan'ın karşılaşması, hikâyenin seyrini değiştirecek.

Kenan'ın Almanya'da tanıştığı Leyla'ya âşık olması, Adana'ya döndüklerinde büyük bir aile çatışmasının başlangıcı olacak. Aşkın yanı sıra aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güç mücadeleleri dizinin temel hikâyesini oluşturacak.

Güneşin Doğduğu Yer’in güçlü ailesi Atahanlılarla tanışın! 9

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV'de!

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