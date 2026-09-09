MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme heyecanı yaşandı. 8 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler bu kez mutfakta balık yemekleri konseptini belirledi. Takım oyununu kaybeden mavi takım, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden mücadele etti.

Sürenin sona ermesiyle şefler hazırlanan yemekleri değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu. Böylece kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef, iki takımdan balık yemekleri hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar 45 dakikalık sürede belirlenen menüyü tamamlamak için mutfağa girdi. Şeflerin verdiği listede şu yemekler yer aldı:

Bahar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirleme hakkı elde etti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Şeflerin bu turdaki tabağı ise helva-i hakani oldu. Yarışmacılara tatlıyı hazırlamaları için 30 dakika süre verildi.

Süre dolduktan sonra şefler tabakları tek tek değerlendirdi. Gecenin sonunda başarılı bulunan iki isim Cansu ve Bahar oldu. Final aşamasında mücadele eden iki yarışmacı arasından bireysel dokunulmazlığı Bahar kazandı.