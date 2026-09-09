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MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Kırmızı takım dokunulmazlığı aldı, Bahar’dan Cansu hamlesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Kırmızı takım dokunulmazlığı aldı, Bahar’dan Cansu hamlesi

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Balık yemekleri konseptindeki dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden yarıştı. Bahar dokunulmazlığı alıp Cansu’yu potaya gönderdi.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme heyecanı yaşandı. 8 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler bu kez mutfakta balık yemekleri konseptini belirledi. Takım oyununu kaybeden mavi takım, gecenin devamında bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden mücadele etti.

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF'TE İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef, iki takımdan balık yemekleri hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar 45 dakikalık sürede belirlenen menüyü tamamlamak için mutfağa girdi. Şeflerin verdiği listede şu yemekler yer aldı:

  • Balık çorbası
  • Levrek marin
  • Palamut pilaki
  • Kalamar tava ve taratür
  • Karides güveç
  • Hamsi tava
  • Kırlangıç buğulama
  • Kofana ızgara
  • Sardalya balık ekmek

Sürenin sona ermesiyle şefler hazırlanan yemekleri değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu. Böylece kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı.

Bahar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirleme hakkı elde etti.Bahar, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı belirleme hakkı elde etti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Şeflerin bu turdaki tabağı ise helva-i hakani oldu. Yarışmacılara tatlıyı hazırlamaları için 30 dakika süre verildi.

Süre dolduktan sonra şefler tabakları tek tek değerlendirdi. Gecenin sonunda başarılı bulunan iki isim Cansu ve Bahar oldu. Final aşamasında mücadele eden iki yarışmacı arasından bireysel dokunulmazlığı Bahar kazandı.

Bahar’ın tercihiyle Cansu, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.Bahar’ın tercihiyle Cansu, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

BAHAR KİMİ ELEME POTASINA GÖNDERDİ?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar, eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirledi. Bahar'ın tercihi Cansu oldu. Böylece Cansu, haftanın ilk eleme adayı olarak açıklandı. Gecenin son bölümünde gözler ise mavi takımın yapacağı oylamaya çevrildi.

Gecenin sonunda Cansu ve Nilay haftanın ilk eleme adayları oldu.Gecenin sonunda Cansu ve Nilay haftanın ilk eleme adayları oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk adayın belirlenmesinin ardından mavi takım yarışmacıları ikinci eleme adayını seçmek için oylama yaptı. Oylamanın ardından en çok oy alan isim Nilay oldu. Böylece 8 Eylül akşamındaki bölümün sonunda MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme potası netleşti:

Eleme adayı
Belirlenme şekli
Cansu
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar tarafından seçildi
Nilay
Mavi takımın eleme oylaması sonucunda belirlendi

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