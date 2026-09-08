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8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini Alaeddin Keykubat'ın hayatı üzerinden ekrana taşıyor. Bozdağ Film imzalı yapım, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yarın akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 1

ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 2

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 3

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

AŞK VE TAHT 1. BÖLÜM 4. TANITIM: İLK BÖLÜM 9 EYLÜL ÇARŞAMBA ATV'DE
8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 4

Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 5

Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 6

Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad. Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 7

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 8

Yayın Tarihi: 9 Eylül 2026 Çarşamba
Yayın Saati: 20.00
Yapım: Bozdağ Film
Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan, Cem Toluay
Senaryo: Serdar Özönalan

8 yıl zindanda kalan Alaeddin Keykubat, tahta çıkarken aşk ve ihanetlerle yüzleşecek 9

Oyuncular: Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon) ve Göksel Kayahan (Arakel).

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