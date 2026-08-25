Var Mısın Yok Musun 34. bölümüyle yarın akşam ATV'de
Giriş Tarihi:
Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, Esra Erol’un sunumuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Şansın yanı sıra stratejinin de büyük önem taşıdığı yarışmanın 34. bölümü, 26 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Heyecan ve riskin bir arada yaşandığı Var Mısın Yok Musun'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için bankaya karşı mücadele ediyor.
Her turun sonunda banka, yarışmacının elindeki kutuyu satın almak için bir teklif sunuyor. Yarışmacılar ise kendilerine sunulan teklifi kabul edip etmemek konusunda karar veriyor.
Kutular açıldıkça oyundaki heyecan artarken, yarışmacıların alması gereken risk de giderek büyüyor.
Milyonluk ödüle ulaşmak isteyen yarışmacıların stratejileri ve bankanın teklifleri, yeni bölümde izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak.