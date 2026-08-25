Var Mısın Yok Musun 34. bölümüyle yarın akşam ATV'de

Heyecan ve riskin bir arada yaşandığı Var Mısın Yok Musun'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için bankaya karşı mücadele ediyor.

Her turun sonunda banka, yarışmacının elindeki kutuyu satın almak için bir teklif sunuyor. Yarışmacılar ise kendilerine sunulan teklifi kabul edip etmemek konusunda karar veriyor.

Kaynak: ATV