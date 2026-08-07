Mercan Köşk'ten ana afiş geldi: Eylülde ATV ekranlarında

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk’ün merakla beklenen ana afişi paylaşıldı.

Çekimleri Tarsus'un büyüleyici atmosferinde devam eden dizinin ana afişi; başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi portakal bahçeleri arasında kurulan masalsı bir dekor kurgusunda bir araya getirdi. MERCAN KÖŞK'ÜN YENİ TANITIMI HEYECANI ARTIRDI Karakterler arasındaki güç savaşını, imkânsız aşkı ve duygusal gerilimi yansıtan görsel kurgusuyla da dikkat çekiyor.