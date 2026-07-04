Mercan Köşk setinde Bertan Asllani'ye doğum günü sürprizi

atv'nin yeni sezonuna damga vurmaya hazırlanan iddialı yapımlarından Mercan Köşk’ün çekimleri, Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde tüm hızıyla sürüyor. FARO ve Sinehane imzası taşıyan dizinin setinde bu kez kameralar, keyifli bir doğum günü sürprizine çevrildi.