İlk afiş yayınlandı: Dev kadrosuyla Mercan Köşk geliyor

ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk, Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi aynı hikâyede buluşturuyor. İki düşman aile arasındaki hesaplaşmaları ve imkânsız bir aşkı konu alan diziden ilk afiş yayınlandı. Mercan Köşk, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizinin afişi, narenciye bahçelerinin büyüleyici atmosferi ve güçlü görsel diliyle dikkat çekiyor. Karakterlerin arasındaki çekimi ve hikayenin merkezindeki sırlar zincirini estetik bir dille özetleyen afiş, yeni sezona dair merakı şimdiden zirveye taşıyor.

Kaynak: ATV İki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', sürükleyici anlatımı ve etkileyici görüntüleriyle Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.