Yeniden izlemek isteyenler için: Altı Üstü İstanbul yarın akşam ATV'de
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölüm tekrarıyla yarın saat 20.00'de yeniden ekranlara geliyor. İstanbul'un farklı yaşamlarını ve kesişen hikâyelerini konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici anlatımıyla izleyiciyle buluşacak.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle heyecanı zirveye taşıdı. Sekizinci bölüm, yarın saat 20.00'de tekrar bölümüyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.
8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.
Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.
OYUNCU KADROSU
Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)
Altı Üstü İstanbul, 8.bölüm tekrarıyla yarın saat 20.00'de ATV'de!