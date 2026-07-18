Kubilay Aka'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Yeni sezonda ATV'nin "Mercan Köşk" dizisinde başrol oynayacak Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Yeniköy'de görüntülenen oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumlara da tepki göstererek, "Gerçek ilişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." dedi.

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak "Mercan Köşk" dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka, önceki gün Yeniköy'de objektiflere takıldı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, bir mekândan çıkarken görüntülenen oyuncu, hem yeni projeleri hem de özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

ÖZEL HAYAT SORUSUNA NET YANIT Oyuncu, "Bugün bir iş görüşmesinden çıktık. Her şey çok olumlu geçti. Yeni sezon hazırlıklarımız ve işlerimiz tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, sevgilisi ve rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldıkları yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Kubilay Aka, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR" Haklarında çıkan haberleri ve sosyal medyadaki yorumları takip etmediklerini söyleyen Aka, "Açıkçası hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadaki dedikodulardan çok haberimiz yok. Bunları takip etmiyoruz. Bizim ilişkimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnsanların sadece dijital platformlardaki paylaşımlara bakarak ilişki analizi yapması gerçekten üzücü." dedi.

"GERÇEK İLİŞKİLER SOSYAL MEDYADA YAŞANMIYOR" Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yapılan yorumların ilişkilere dair doğru bir tablo sunmadığını belirterek, "Gerçek ilişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." sözleriyle ayrılık iddialarına son noktayı koydu.