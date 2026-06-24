Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler

Tarsus'un tarih kokan sokaklarında çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören "Mercan Köşk", atv ekranlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren iddialı diziden merakla beklenen görüntüler geldi.

Çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı.

Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan iddialı yapımın bu özel kareleri, hem karakterlerin dünyasına hem de hikâyenin etkileyici atmosferine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKANSIZ BİR AŞK Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.

Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak. MERCAN KÖŞK'TEN İLK TANITIM