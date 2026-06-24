CANLI YAYIN

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarsus'un tarih kokan sokaklarında çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören "Mercan Köşk", atv ekranlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren iddialı diziden merakla beklenen görüntüler geldi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 1

Çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden merakla beklenen ilk kareler yayınlandı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 2

Yeni sezonda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan iddialı yapımın bu özel kareleri, hem karakterlerin dünyasına hem de hikâyenin etkileyici atmosferine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 3

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKANSIZ BİR AŞK

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalan bir adam olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 4

Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ise gerçeğin peşinden gitmekten vazgeçmeyen cesur ve mücadeleci bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak.

MERCAN KÖŞK'TEN İLK TANITIM
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 5

Cemre ve Aras'ın yollarının kesişmesi hem iki düşman aile arasındaki amansız bir savaşı hem de imkânsız bir aşkın ilk kıvılcımını ateşleyecek.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 6

OYUNCU KADROSU

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 7

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Mercan Köşk'ün orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Mercan Köşk"ten ilk kareler 8

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin