atv'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım: Gizem perdesi aralandı
atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikâyesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren atv'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk tanıtımıyla yoğun ilgi gördü. Çekimleri Mersin Tarsus'ta devam eden yapım, gizem dolu hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
GÜÇLÜ HİKAYE GÜÇLÜ KADRO
Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.
İLK TANITIMIYLA GİZEM DOLU DÜNYASININ KAPILARI ARALANDI!
Yayınlanan ilk tanıtımda, sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor.