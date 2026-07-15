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"Kim Milyoner Olmak İster?" şehrinize geliyor! Türkiye turu durakları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Kim Milyoner Olmak İster?" şehrinize geliyor! Türkiye turu durakları belli oldu

Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışmalarından "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor. Yarışmanın ekibi, 18 Temmuz'da başlayacak organizasyon kapsamında 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor.

Bilgi ve genel kültürüne güvenen, büyük ödül için yarışmak isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek.

Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!

"Kim Milyoner Olmak İster?" şehrinize geliyor! Türkiye turu durakları belli oldu - 1

Mülakat Takvimi

18 Temmuz Cumartesi – Aydın

19 Temmuz Pazar – Denizli

22 Temmuz Çarşamba – Antalya

24 Temmuz Cuma – Konya

26 Temmuz Pazar – Kırşehir

Kaynak: ATVKaynak: ATV

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Siverek

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyen adaylar, ATV'nin resmi internet sitesindeki "Kim Milyoner Olmak İster?" başvuru sayfasını ziyaret edebilecek.

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