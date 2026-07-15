"Kim Milyoner Olmak İster?" şehrinize geliyor! Türkiye turu durakları belli oldu

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna çıkıyor.

Bilgi ve genel kültürüne güvenen, büyük ödül için yarışmak isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştirecek.

Belki de milyonlara uzanan yol bu kez sizin şehrinizden başlayacak!