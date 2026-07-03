"Nursel ile Mutfak Bahane" sezon finalinde neler oldu?

Hafta içi her gün 4 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı, Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanların ödüle, izleyicilerin ise hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Nursel ile Mutfak Bahane, sezon finaliyle ekranlara geldi.

Hafta içi her gün izleyicileri hem yemek tarifleriyle buluşturan hem de samimi sohbetlerle keyifli anlar yaşatan "Nursel ile Mutfak Bahane", sezon finalini görkemli bir bölümle gerçekleştirdi.

Yeşim'in açıklamaları heyecan dolu büyük finale nasıl damga vurdu? Evliliğine ikinci bir şans veren Yeşim yaptığı açıklamalar ile final gününe damga vurdu. Haftalardır annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim iki tarafında haberinin olmadığı nikâh tarihini açıkladı. Açıklamaları ile herkesi şok eden yeşim annelerin baskısından kurtulup istediği yuvayı kurabilecek mi?