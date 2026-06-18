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İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de!

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İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de!

atv’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla yarın akşam saat 20.00’de ekrana geliyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı. Dizinin ilk bölümünü izleme şansı bulamayanlar ya da tekrar izlemek isteyenler için müjdeli haber geldi: Altı Üstü İstanbul, 1. bölümüyle yarın atv ekranlarında.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

1.Bölüm Özeti

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de! - 1

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.

İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de! - 2

Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de! - 3

Yayın Tarihi : 19 Haziran 2026 / Cuma

Yayın Saati         : 20.00

Yapım                : NTC Medya

Yönetmen               : Müge Uğurlar

Senaryo               : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Oyuncular               : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet)

İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de! - 4

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