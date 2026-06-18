İlk bölümü kaçıranlar için fırsat! Altı Üstü İstanbul, yarın akşam yeniden atv'de!

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı. Dizinin ilk bölümünü izleme şansı bulamayanlar ya da tekrar izlemek isteyenler için müjdeli haber geldi: Altı Üstü İstanbul, 1. bölümüyle yarın atv ekranlarında.

Kaynak: ATV

1.Bölüm Özeti

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.