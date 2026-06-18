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Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mahallede taşlar yerinden oynuyor! Ziyankâr Spor'un final maçında yaşanan trajik kaos, tüm mahalleyi yasa boğarken, abisi Bahtiyar'ı kaybeden Emir için hayat bir daha eskisi gibi olmayacak. Yaşadığı derin acı ve vicdan azabı karşısında futbola ve hayata küsen Emir'in vereceği kritik karar, hem kendi geleceğini hem de mahallenin kaderini belirleyecek. Peki, Emir bu büyük yıkımın altından kalkabilecek mi?

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 1

atv'nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da, Emir'in vereceği karar yeni bölüm öncesi merak konusu oldu.

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 2

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DA BÜYÜK YIKIM

Ziyankâr Spor'un final maçında yaşanan büyük kaos, mahalleyi geri dönüşü olmayan bir acıyla baş başa bıraktı. Bahtiyar'ın ölümüyle yıkılan Emir hem abisini kaybetmenin acısını hem de kendini suçlamanın yükünü taşırken futbola ve hayata küstü.

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 3

Bir yanda Bahtiyar'ın ölümüne dair karanlık gerçeği ortaya çıkarabilecek görüntüler, diğer yanda Bayram'ın yıllar sonra beklenmedik hamlesi…

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 4

EMİR, TEKLİFİ KABUL EDECEK Mİ?

Tam her şey altüst olmuşken Galip'ten gelen sürpriz teklif ise Emir'i hayatının en önemli yol ayrımına getirdi.

Peki, Emir bu teklif karşısında nasıl bir karar verecek? Acısıyla mücadele eden genç adam, yeni bir başlangıcın kapısını mı aralayacak, yoksa bambaşka bir yol mu seçecek?

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 5

Bahtiyar'ın ardından Ziyankâr Mahallesi'nde dengeler değişirken, Emir'in vereceği karar şimdiden izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi.

Burası Ziyankâr buradan çıkış yok! "Altı Üstü İstanbul"da Emir yol ayrımında! 6

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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