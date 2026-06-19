atv Müge Anlı canlı izle: 19 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Televizyon programından çok daha fazlası...

Can dostumuz bulundu.

Ceren Hanım, 9 Haziran'da Ümraniye'den kaybolan can dostu papağanını arıyor. Dikkatli bir izleyicimiz sayesinde can dostumuz bulundu. Ceren Hanım, canlı yayında papağanına kavuştu.

Kızılay'dan Müge Anlı'ya bağış özel ödülü...

Bir çağrısıyla rekorlar kırdı, Türkiye'nin en büyük aşevi filosu inşa edildi.

Alp Kaan, eşi ile stüdyoya geldi bu kez de annesi gitti.

İzmir'den gelen Alp Kaan Çelebi, tartışma sonrasında evi terk eden 5,5 aylık hamile eşi Melisa Çelebi'nin eski sevgilisi Yasin'in yanına kaçtığını iddia etti. İddiaların odağındaki Melisa canlı yayına geldi 'eşimi seviyorum barıştık' dedi. Alp Kaan'ın annesi Selma Hanım yayına bağlandı. 'Oğlumu ve gelinimi affetmiyorum' dedi.

İddiaların odağındaki eş canlı yayında.

Kuşku dolu ölümle ilgili senaryolar yazdığı iddiası...

25 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal. Kardeşi şüphe oklarını ablasının ölümünden kısa süre önce ihanetini öğrendiğini söylediği eşine yöneltti. Şüpheli eş Mehmet Soysal canlı yayında.