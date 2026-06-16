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Altı Üstü İstanbul dizisi çekim yerleri: Ziyankar Mahallesi gerçekte var mı?

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Altı Üstü İstanbul dizisi çekim yerleri: Ziyankar Mahallesi gerçekte var mı?

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekrana hızlı bir giriş yaptı. İstanbul'un farklı dünyalarını aynı hikayede buluşturan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekti. İzleyiciler şimdi dizinin çekim yerlerini ve Ziyankar Mahallesi'nin gerçekte olup olmadığını araştırıyor.

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyiciden olumlu geri dönüş aldı. Mahalle kültürü, aile bağları, dostluk, aşk ve sınıf farklarını merkezine alan dizi sürükleyici hikayesi kadar çekildiği mekanlarla da gündeme geldi. Özellikle dizide sık sık adı geçen Ziyankar Mahallesi ve sahnelerin çekildiği semtler, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, şehrin tarihi dokusunu yansıtan semtlerle modern yaşamın öne çıktığı bölgeleri bir araya getirerek hikayeye güçlü bir atmosfer kazandırıyor. Çekimlerde ağırlıklı olarak şu bölgeler kullanılıyor:

  • Balat
  • Fener
  • Beyoğlu
  • Sarıyer
  • Üsküdar

Mahalle yaşamını anlatan sahnelerde daha çok eski İstanbul sokakları tercih edilirken, varlıklı karakterlerin yaşadığı bölümlerde lüks konutlar ve yalılar kullanılıyor. Böylece dizideki sosyal farklılıklar mekanlar üzerinden de izleyiciye aktarılıyor.

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

ZİYANKAR MAHALLESİ GERÇEKTE VAR MI?

Dizinin yayınlanmasının ardından en çok aratılan sorulardan biri de "Ziyankar Mahallesi gerçek mi?" oldu. Dizide hikayenin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi, gerçek bir mahalle değil. Bu isim senaryo için özel olarak oluşturuldu. Ancak mahalle sahneleri, İstanbul'un tarihi ve kendine özgü sokaklarıyla bilinen çeşitli semtlerinde çekiliyor.

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

ALTl ÜSTÜ İSTANBUL KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un gözden uzak bir mahallesinde yaşayan gençlerin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Hikayenin merkezinde Emir bulunuyor. Yoksullukla mücadele eden genç karakter, ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için futbol hayaline sıkı sıkıya sarılıyor. Emir ve arkadaşları için oynanacak final maçı yalnızca sportif bir mücadele değil, hayatlarını değiştirebilecek büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Kader onları İstanbul'un bambaşka bir dünyasıyla karşı karşıya getiriyor. Farklı yaşamların kesiştiği bu yolculukta dostluklar sınanıyor, aşk yeniden şekilleniyor ve beklenmedik olaylar tüm dengeleri değiştiriyor.

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

ALTl ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Dizi, deneyimli isimlerle genç oyuncuları aynı projede buluşturuyor. Oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
  • Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
  • İlker Aksum – Bayram Cankaya
  • Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
  • Elçin Zehra İrem – Naz Başer
  • Öykü Gürman – Fahriye
  • Kaan Çakır – Galip
  • Yüsra Geyik – Nihal
  • Berk Ali Çatal – Uzay
  • Cem Söküt – Şeker İbo
  • Sacide Taşaner – Pamuk

(Fotoğraf: atv)(Fotoğraf: atv)

İLK BÖLÜM İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Emir ve Naz karakterlerinin yollarının kesiştiği sahneler, izleyiciler arasında en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

Mahalle sıcaklığını, aile ilişkilerini ve gençlerin hayallerini merkezine alan yapım, ilk bölümde yakaladığı ilginin ardından yeni bölümleri için de merak uyandırmayı başardı.

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