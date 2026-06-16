Altı Üstü İstanbul dizisi çekim yerleri: Ziyankar Mahallesi gerçekte var mı?

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ALTl ÜSTÜ İSTANBUL KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un gözden uzak bir mahallesinde yaşayan gençlerin hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Hikayenin merkezinde Emir bulunuyor. Yoksullukla mücadele eden genç karakter, ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için futbol hayaline sıkı sıkıya sarılıyor. Emir ve arkadaşları için oynanacak final maçı yalnızca sportif bir mücadele değil, hayatlarını değiştirebilecek büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Kader onları İstanbul'un bambaşka bir dünyasıyla karşı karşıya getiriyor. Farklı yaşamların kesiştiği bu yolculukta dostluklar sınanıyor, aşk yeniden şekilleniyor ve beklenmedik olaylar tüm dengeleri değiştiriyor.