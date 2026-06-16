Altı Üstü İstanbul dizisi çekim yerleri: Ziyankar Mahallesi gerçekte var mı?
atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle ekrana hızlı bir giriş yaptı. İstanbul'un farklı dünyalarını aynı hikayede buluşturan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekti. İzleyiciler şimdi dizinin çekim yerlerini ve Ziyankar Mahallesi'nin gerçekte olup olmadığını araştırıyor.
atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle izleyiciden olumlu geri dönüş aldı. Mahalle kültürü, aile bağları, dostluk, aşk ve sınıf farklarını merkezine alan dizi sürükleyici hikayesi kadar çekildiği mekanlarla da gündeme geldi. Özellikle dizide sık sık adı geçen Ziyankar Mahallesi ve sahnelerin çekildiği semtler, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, şehrin tarihi dokusunu yansıtan semtlerle modern yaşamın öne çıktığı bölgeleri bir araya getirerek hikayeye güçlü bir atmosfer kazandırıyor. Çekimlerde ağırlıklı olarak şu bölgeler kullanılıyor:
- Balat
- Fener
- Beyoğlu
- Sarıyer
- Üsküdar
Mahalle yaşamını anlatan sahnelerde daha çok eski İstanbul sokakları tercih edilirken, varlıklı karakterlerin yaşadığı bölümlerde lüks konutlar ve yalılar kullanılıyor. Böylece dizideki sosyal farklılıklar mekanlar üzerinden de izleyiciye aktarılıyor.
ZİYANKAR MAHALLESİ GERÇEKTE VAR MI?
Dizinin yayınlanmasının ardından en çok aratılan sorulardan biri de "Ziyankar Mahallesi gerçek mi?" oldu. Dizide hikayenin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi, gerçek bir mahalle değil. Bu isim senaryo için özel olarak oluşturuldu. Ancak mahalle sahneleri, İstanbul'un tarihi ve kendine özgü sokaklarıyla bilinen çeşitli semtlerinde çekiliyor.