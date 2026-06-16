"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar...

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Altı Üstü İstanbul", ilk bölümüyle sadece reytingleri değil, izleyicinin kalbini de kazandı. Mahalle kültürünün sıcaklığını, hayaller ve hayatın sert gerçekleriyle buluşturan yapım, dün akşamın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

NTC Medya imzalı, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalamayı başardı. İstanbul'un farklı dünyalarını çarpıştıran dizi, sosyal medyada da "özlenen mahalle sıcaklığı" yorumlarıyla gündemin ilk sırasına yerleşti.

PAZARTESİ AKŞAMINI ALT ÜST ETTİ "Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %4.45 izlenme oranı ve %16.40 izlenme payı, AB'de %3.30 izlenme oranı ve %13.20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4.29 izlenme oranı ve %16.06 izlenme payı elde ederek Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ DOLU YORUMLAR Beklentileri boşa çıkarmayan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın öncesinde reytinglerde iyi bir başlangıç yapacağı öngörülen dizi, ilk bölümüyle bu beklentiyi karşılayan bir performans sergiledi.

Dizi için izleyiciler sosyal medyada, "Özlediğimiz tatta bir dizi geldi", "Hikâyesi ve oyunculuklarıyla fark yaratıyor", "Uzun zamandır böyle sıcak bir mahalle atmosferi izlememiştik", "Mahalle sıcaklığını ekrana çok güzel yansıtmışlar", "Karakterlerin samimiyeti bizi eski dizilere götürdü" gibi yorumlarda bulundu.