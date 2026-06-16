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"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Altı Üstü İstanbul", ilk bölümüyle sadece reytingleri değil, izleyicinin kalbini de kazandı. Mahalle kültürünün sıcaklığını, hayaller ve hayatın sert gerçekleriyle buluşturan yapım, dün akşamın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 1

NTC Medya imzalı, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalamayı başardı. İstanbul'un farklı dünyalarını çarpıştıran dizi, sosyal medyada da "özlenen mahalle sıcaklığı" yorumlarıyla gündemin ilk sırasına yerleşti.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 2

PAZARTESİ AKŞAMINI ALT ÜST ETTİ

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %4.45 izlenme oranı ve %16.40 izlenme payı, AB'de %3.30 izlenme oranı ve %13.20 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %4.29 izlenme oranı ve %16.06 izlenme payı elde ederek Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 3

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Beklentileri boşa çıkarmayan yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın öncesinde reytinglerde iyi bir başlangıç yapacağı öngörülen dizi, ilk bölümüyle bu beklentiyi karşılayan bir performans sergiledi.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 4

Dizi için izleyiciler sosyal medyada, "Özlediğimiz tatta bir dizi geldi", "Hikâyesi ve oyunculuklarıyla fark yaratıyor", "Uzun zamandır böyle sıcak bir mahalle atmosferi izlememiştik", "Mahalle sıcaklığını ekrana çok güzel yansıtmışlar", "Karakterlerin samimiyeti bizi eski dizilere götürdü" gibi yorumlarda bulundu.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 5

YENİ BÖLÜM İÇİN HEYECAN DORUKTA

Emir ve arkadaşlarının hayalleri uğruna verdiği mücadeleyi ekrana taşıyan NTC Medya imzalı Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi akşamının reytinglerini alt üst etti. Dizinin ikinci bölüm fragmanının kısa sürede yayınlanması da izleyicinin hikâyeye gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 6

1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'un iki farklı dünyasını karşı karşıya getiren hikâyede, babasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmek isteyen Emir ve arkadaşları, Ziyankâr Spor'u finale taşımak için büyük bir mücadele verdi.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 7

Rakip takımın zengin dünyasıyla ilk kez yüzleşen gençler, yaşanan olaylar nedeniyle play-off şanslarını kaybetme noktasına gelirken, son anda gelen haberle finale çıkma hakkı kazandı.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 8

Ancak final maçında yaşanan büyük kaos, Emir'in çok sevdiği ağabeyi Bahtiyar'ın ölümüne neden oldu. Bu büyük acıyla futboldan uzaklaşan Emir, annesi Zehra'nın desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışırken, Rami'nin elindeki görüntüler Bahtiyar'ın ölümüne ilişkin karanlık gerçeği ortaya çıkardı.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 9

Tüm bunların ortasında Galip'ten gelen beklenmedik transfer teklifi ise Emir'in hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Altı Üstü İstanbul", hem reytinglerde hem de sosyal medyada yakaladığı başarıyla sezonun iddialı yapımları arasına adını şimdiden yazdırdı.

"Altı Üstü İstanbul" ekranlara fırtına gibi girdi! 1. bölümde yaşananlar... 10

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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