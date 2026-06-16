Esra Erol’la "Var Mısın Yok Musun" bu akşam yeni bölümüyle atv'de

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor.

HEYECAN 3'E KATLANDI

Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun" artık Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün ekranlarda!

Bir sonraki bölümde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

Kaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programının 6. Bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.