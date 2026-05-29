Var Mısın Yok Musun'da Şeyma Soydemir'in büyük hayali yarım kaldı

Türkiye'nin heyecanla beklediği 'Var Mısın Yok Musun' başladı! Esra Erol'un renkli sunumuyla geri dönen programın ilk yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir, hayat mücadelesiyle yüreklere dokundu. Soydemir'in 345 bin TL'yi reddedip kutusundan çıkan rakam karşısında yaşadığı şok, ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv ekranında başladı.

KIZI İÇİN KARAVAN HAYALİ KURUYORDU

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın ilk bölüm yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir oldu. 29 yaşında, evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Şeyma, hayatı boyunca ailevi ve maddi zorluklarla mücadele etti.

Yarışmadaki hedefi, hayali olan karavanı almak ve kızıyla tüm ülkeyi gezebilmekti.

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM ATV'DE

2 numaralı kutuyla yarışan Şeyma, açtırdığı kırmızı tutarlara rağmen oyunda kalmayı başararak 6. tura kadar iddialı bir şekilde ilerledi.

Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de cesur kararlar veren Şeyma, eşinin de fikrini alarak 6. turun sonunda 345.000 TL'lik banka teklifini reddetti ve 7. tura devam etmek istedi.

Son turda büyük talihsizlik yaşayan Şeyma, 2 milyon TL'lik kutuyu açtırınca hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 5.500 TL'yi kabul eden Şeyma'nın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam 20.00'de atv'de!

💰BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL💰

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Yayın Günü : 28 Mayıs 2026 Perşembe / 29 Mayıs 2026 Cuma

Yayın Saati : 20.00

