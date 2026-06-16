Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti

YASEMİN'İN AÇTIĞI KUTU HERKESİ ŞOKE ETTİ Beşinci turun en kritik anlarından birinde yarışmacı, kutu açma görevini Yasemin'e verdi. Yasemin kutuyu açmadan önce Ali Osman'a destek vererek şu sözleri kullandı: "Senin için mavi açmak istiyorum."

Stüdyodaki yarışmacılar ve seyirciler geri sayım yaptıktan sonra kutu açıldı. Ancak herkesin mavi rakam beklediği kutudan 5 milyon TL çıktı. Bu sonuç karşısında stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yasemin ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ali Osman o kadar inanmıştım ki, çok üzgünüm."

5 MİLYON TL GİTTİ AMA UMUT BİTMEDİ 5 milyon TL'nin elenmesinin ardından para ağacında 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL gibi yüksek ödüller kalmaya devam etti. Ali Osman ise yaşadığı hayal kırıklığına rağmen umutlu konuştu: "Bugün 5 milyonu burada bir kenara koysanız gerçekten çok büyük miktarlar. Eminim ki herkesin hayalidir. Ben ilk başvuruda 1,5 milyon lira civarını düşünüyordum. Ama yarıştıkça insan daha fazlasını istiyor."