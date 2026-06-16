Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti
Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ali Osman Erçın, büyük umut bağladığı kutunun açılmasıyla 5 milyon TL'yi kaybetti. Yarışma boyunca soğukkanlılığını koruyan Ali Osman, hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi. Büyük ödül umudu sona erse de yarışmadaki mücadelesi dikkat çekti.
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Trabzonlu yarışmacı Ali Osman Erçın'ın büyük umut beslediği kutudan 5 milyon TL çıkınca stüdyoda adeta buz gibi bir hava esti. Yarışma boyunca sakin tavrını koruyan Ali Osman, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen mücadeleye devam etti.
BALIKÇI BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK BÜYÜDÜ
Programda yayınlanan hayat hikayesinde Ali Osman Erçın'ın yaşamından dikkat çeken detaylar paylaşıldı. 17 Eylül 1988'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelen Erçın, dört kardeşli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.
Balıkçılıkla uğraşan ailesinin yanında çocuk yaşlardan itibaren denizle iç içe bir yaşam sürdü. Henüz 7-8 yaşlarındayken tek başına denize açılmaya başlayan Ali Osman, yıllar içinde balıkçılığı hayatının önemli bir parçası haline getirdi.
EŞİYLE ORTAOKULDA TANIŞTI
Ali Osman Erçın'ın özel hayatına ilişkin bilgiler de programda yer aldı. Ortaokul yıllarında tanıştığı kişiyle yıllar sonra evlenen yarışmacı, 2011 yılında dünyaevine girdi. Uzun süre çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisiyle ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Daha sonra ikinci çocukları da dünyaya geldi.
ŞOFÖRLÜKTEN SOSYAL MEDYAYA UZANAN YOLCULUK
Çalışma hayatı boyunca farklı işlerde çalışan Ali Osman Erçın, bir dönem dolmuşta görev yaptı ve uzun yıllar şoförlük yaptı. Daha sonra yeniden denize yönelen yarışmacı, yakaladığı köpekbalığını öptüğü görüntülerle sosyal medyada geniş kitlelerin dikkatini çekti.
Bugün hem balıkçılık faaliyetlerini sürdüren hem de sosyal medya içerikleri üreten Erçın'ın yarışmadaki en büyük hedefinin büyük ödülü kazanarak bir balık sporları tesisi açmak olduğu belirtildi.
DOĞUM GÜNÜ KUTUSU UĞUR GETİRMEDİ
Yarışmanın kritik anlarından biri Ali Osman'ın doğum tarihini taşıyan kutunun açılması sırasında yaşandı. Sunucu Esra Erol'un "17 Eylül mü?" sorusuna Ali Osman, "17 Eylül" yanıtını verdi. Bunun üzerine yarışmacı, esprili bir şekilde, "Oğlum bu numara tehlikeli la, benim gibi biri dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.
Ancak doğum günüyle bağlantılı seçim beklenen şansı getirmedi.