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Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ali Osman Erçın, büyük umut bağladığı kutunun açılmasıyla 5 milyon TL'yi kaybetti. Yarışma boyunca soğukkanlılığını koruyan Ali Osman, hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi. Büyük ödül umudu sona erse de yarışmadaki mücadelesi dikkat çekti.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 1

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Trabzonlu yarışmacı Ali Osman Erçın'ın büyük umut beslediği kutudan 5 milyon TL çıkınca stüdyoda adeta buz gibi bir hava esti. Yarışma boyunca sakin tavrını koruyan Ali Osman, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen mücadeleye devam etti.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 2

BALIKÇI BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK BÜYÜDÜ

Programda yayınlanan hayat hikayesinde Ali Osman Erçın'ın yaşamından dikkat çeken detaylar paylaşıldı. 17 Eylül 1988'de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya gelen Erçın, dört kardeşli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Balıkçılıkla uğraşan ailesinin yanında çocuk yaşlardan itibaren denizle iç içe bir yaşam sürdü. Henüz 7-8 yaşlarındayken tek başına denize açılmaya başlayan Ali Osman, yıllar içinde balıkçılığı hayatının önemli bir parçası haline getirdi.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 3

EŞİYLE ORTAOKULDA TANIŞTI

Ali Osman Erçın'ın özel hayatına ilişkin bilgiler de programda yer aldı. Ortaokul yıllarında tanıştığı kişiyle yıllar sonra evlenen yarışmacı, 2011 yılında dünyaevine girdi. Uzun süre çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisiyle ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Daha sonra ikinci çocukları da dünyaya geldi.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 4

ŞOFÖRLÜKTEN SOSYAL MEDYAYA UZANAN YOLCULUK

Çalışma hayatı boyunca farklı işlerde çalışan Ali Osman Erçın, bir dönem dolmuşta görev yaptı ve uzun yıllar şoförlük yaptı. Daha sonra yeniden denize yönelen yarışmacı, yakaladığı köpekbalığını öptüğü görüntülerle sosyal medyada geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Bugün hem balıkçılık faaliyetlerini sürdüren hem de sosyal medya içerikleri üreten Erçın'ın yarışmadaki en büyük hedefinin büyük ödülü kazanarak bir balık sporları tesisi açmak olduğu belirtildi.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 5

DOĞUM GÜNÜ KUTUSU UĞUR GETİRMEDİ

Yarışmanın kritik anlarından biri Ali Osman'ın doğum tarihini taşıyan kutunun açılması sırasında yaşandı. Sunucu Esra Erol'un "17 Eylül mü?" sorusuna Ali Osman, "17 Eylül" yanıtını verdi. Bunun üzerine yarışmacı, esprili bir şekilde, "Oğlum bu numara tehlikeli la, benim gibi biri dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

Ancak doğum günüyle bağlantılı seçim beklenen şansı getirmedi.

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 6

YASEMİN'İN AÇTIĞI KUTU HERKESİ ŞOKE ETTİ

Beşinci turun en kritik anlarından birinde yarışmacı, kutu açma görevini Yasemin'e verdi. Yasemin kutuyu açmadan önce Ali Osman'a destek vererek şu sözleri kullandı: "Senin için mavi açmak istiyorum."

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 7

Stüdyodaki yarışmacılar ve seyirciler geri sayım yaptıktan sonra kutu açıldı. Ancak herkesin mavi rakam beklediği kutudan 5 milyon TL çıktı. Bu sonuç karşısında stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yasemin ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ali Osman o kadar inanmıştım ki, çok üzgünüm."

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 8

5 MİLYON TL GİTTİ AMA UMUT BİTMEDİ

5 milyon TL'nin elenmesinin ardından para ağacında 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL gibi yüksek ödüller kalmaya devam etti. Ali Osman ise yaşadığı hayal kırıklığına rağmen umutlu konuştu:

"Bugün 5 milyonu burada bir kenara koysanız gerçekten çok büyük miktarlar. Eminim ki herkesin hayalidir. Ben ilk başvuruda 1,5 milyon lira civarını düşünüyordum. Ama yarıştıkça insan daha fazlasını istiyor."

Uğurlu sandığı numara sonu oldu! Var Mısın Yok Musun'da milyonluk ödüle böyle veda etti 9

DİKKAT ÇEKEN "7 NUMARA" YORUMU

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Ali Osman'ın özellikle 7 numaralı kutuya ilişkin sözleri de dikkat çekti. Sürekli karşısına çıkan bir sayı olduğunu belirten yarışmacı, "Şu 7 numara var ya her yerde gözüme takılır. Trafikte de günlük hayatta da hep karşıma çıkar" dedi.

Yakın arkadaşlarından birinin de 7 sayısını çok sevdiğini anlatan Ali Osman, bu rakamın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

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