Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı

15 numaralı kutudan 5 milyon TL çıktı. Sonucu gören Sinem Durmuş şaşkınlığını gizleyemezken, Ali Osman ise yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Yok artık! İmkânsız ya. Bir kutuya iki kere büyük konur mu?" Esra Erol ve stüdyodakiler ise bu beklenmedik gelişmeye gülümseyerek tepki verdi.

İKİNCİ KEZ 5 MİLYON TL GELDİ İlerleyen turlarda Durmuş bu kez doğum tarihinden yola çıkarak 10 numaralı kutuyu seçti. Sümeyye'nin elindeki kutuyu açtıran yarışmacı, seçimini yaparken mavi açmayı umarak tercih yaptı. Ancak kutu açıldığında yarışmanın en şaşırtıcı anlarından biri yaşandı. 10 numaralı kutudan da 5 milyon TL çıktı. Böylece Sinem Durmuş aynı yarışmada iki farklı kutudan 5 milyon TL'yi açtırarak büyük bir talihsizlik yaşadı.

BANKADAN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF İkinci büyük şokun ardından bankadan gelen mesaj da dikkat çekti. Esra Erol, telefon görüşmesinin ardından şu ifadeleri kullandı: "Banka, yarışmacıdan daha fazla üzüldüklerini söyledi. 5 milyon açılmasaydı daha farklı bir teklif vereceklerini de belirttiler." Ardından bankanın üçüncü tur teklifi ise 105 bin TL oldu. Teklif karşısında fazla düşünmeyen yarışmacı "Yokum" diyerek kararını açıkladı.

ANNESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Yarışma sırasında Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Sinem Durmuş, annesiyle olan güçlü bağından da bahsetti. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte adeta arkadaş gibi büyüdüklerini söyleyen Durmuş, hayatındaki en önemli kişinin annesi olduğunu anlattı. Annesine olan sevgisini gizlemeyen yarışmacı, "Annemi gerçekten çok seviyorum. Çok da düşkünüm. Onunla ilgili konuşurken boğazım düğümleniyor" dedi. Durmuş, anne ve babasının kendisi henüz 6 yaşındayken ayrıldığını belirterek çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.