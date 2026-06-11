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Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı Sinem Durmuş, büyük umutlarla başladığı oyunda ilk seçilen kutudan tam 5 milyon TL'nin çıkmasıyla stüdyoyu şaşkına çevirdi. Esra Erol'un sunduğu yarışmada yaşanan o anlar ekran başındakileri de ekranlara kilitledi.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 1

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun? yarışmasında geceye damga vuran anlardan biri yaşandı. Yarışmacı Sinem Durmuş, oyununa talihsiz bir başlangıç yaptı. Daha ilk turda açtırdığı kutudan yarışmanın en yüksek ödüllerinden biri olan 5 milyon TL çıktı.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 2

SİNEM DURMUŞ'UN HAYATI DUYGULANDIRDI

Yarışma öncesinde yayınlanan tanıtım filminde Sinem Durmuş'un yaşam öyküsü izleyicilerle paylaşıldı. 10 Ekim 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Durmuş'un ailesi, çocukluk yıllarında ayrıldı. Kardeşiyle birlikte anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen Sinem Durmuş, eğitim hayatı boyunca aktif bir öğrenci olarak öne çıktı. Ortaokul ve lise yıllarında voleybol oynayan Durmuş, üniversitede sosyal hizmetler eğitimi aldı.

20 yaşında hosteslik eğitimi alan Durmuş, eğitimine ara vererek çalışma hayatına başladı. Daha sonra lise yıllarında tanıdığı eşiyle yolları yeniden kesişti ve çift evlendi. 2021 yılında oğulları Ömercan dünyaya geldi.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 3

AYRILIK NEDENİ KANADA KARARI OLDU

Programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Sinem Durmuş, oğlunun babasıyla dostça ilişkilerini sürdürdüklerini anlattı. Durmuş, ayrılık nedenlerinin büyük bir anlaşmazlık değil, yaşam tercihleri olduğunu söyledi. Eski eşinin Kanada'da yaşamak istediğini belirten yarışmacı, kendisinin Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini ifade etti.

"Eski eşim Kanada'da yaşamak istiyordu. Ben ise tam bir Türkiye sevdalısıyım. Mesleğim gereği çok fazla ülke gördüm. Buna rağmen hiçbir zaman kararlarımdan pişman olmadım."

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 4

HEDEFİ KENDİ MAĞAZASINI AÇMAK

Şu sıralar hayatını yeniden kurmaya çalışan Sinem Durmuş, e-ticaret alanında büyütmeye çalıştığı markası için mağaza açmayı hedeflediğini söyledi. Yarışmaya katılmasının en önemli nedenlerinden birinin de bu hayaline ulaşmak olduğunu belirten Durmuş, kutudaki paranın kendisi için önemli bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 5

İLK KUTU BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Yarışmanın başlamasıyla birlikte Sinem Durmuş ilk tercih olarak 15 numaralı kutuyu açtırdı. Kutuyu yarışmacılardan Ali Osman açtı. Kutunun açılmasından önce stüdyoda umutlu bir hava vardı. Ancak kutudan çıkan rakam hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 6

15 numaralı kutudan 5 milyon TL çıktı. Sonucu gören Sinem Durmuş şaşkınlığını gizleyemezken, Ali Osman ise yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Yok artık! İmkânsız ya. Bir kutuya iki kere büyük konur mu?"

Esra Erol ve stüdyodakiler ise bu beklenmedik gelişmeye gülümseyerek tepki verdi.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 7

İKİNCİ KEZ 5 MİLYON TL GELDİ

İlerleyen turlarda Durmuş bu kez doğum tarihinden yola çıkarak 10 numaralı kutuyu seçti. Sümeyye'nin elindeki kutuyu açtıran yarışmacı, seçimini yaparken mavi açmayı umarak tercih yaptı. Ancak kutu açıldığında yarışmanın en şaşırtıcı anlarından biri yaşandı. 10 numaralı kutudan da 5 milyon TL çıktı.

Böylece Sinem Durmuş aynı yarışmada iki farklı kutudan 5 milyon TL'yi açtırarak büyük bir talihsizlik yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 8

BANKADAN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

İkinci büyük şokun ardından bankadan gelen mesaj da dikkat çekti. Esra Erol, telefon görüşmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Banka, yarışmacıdan daha fazla üzüldüklerini söyledi. 5 milyon açılmasaydı daha farklı bir teklif vereceklerini de belirttiler."

Ardından bankanın üçüncü tur teklifi ise 105 bin TL oldu. Teklif karşısında fazla düşünmeyen yarışmacı "Yokum" diyerek kararını açıkladı.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 9

ANNESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışma sırasında Esra Erol'un sorularını yanıtlayan Sinem Durmuş, annesiyle olan güçlü bağından da bahsetti. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte adeta arkadaş gibi büyüdüklerini söyleyen Durmuş, hayatındaki en önemli kişinin annesi olduğunu anlattı.

Annesine olan sevgisini gizlemeyen yarışmacı, "Annemi gerçekten çok seviyorum. Çok da düşkünüm. Onunla ilgili konuşurken boğazım düğümleniyor" dedi. Durmuş, anne ve babasının kendisi henüz 6 yaşındayken ayrıldığını belirterek çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 10

"ANNEM HÜKÜMET GİBİ KADINDIR"

Annesinin kendisi ve kardeşi için büyük fedakarlıklar yaptığını anlatan Sinem Durmuş, duygusal anlar yaşadı. Yarışmacı, "Annem benim için gerçekten çok anaç bir kadın. Her koşulda yanımızdaydı. Bizi çok güzel yetiştirdi. Ona minnettarım" ifadelerini kullandı.

Durmuş ayrıca annesi, kız kardeşi ve kendisinin yıllardır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, "Biz üçümüz arkadaş gibiyiz" diye konuştu.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 11

BABA EKSİKLİĞİNİ ANLATTI

Programda babasıyla ilişkisine de değinen Sinem Durmuş, anne ve babasının ayrılığının ardından hayatlarında baba figürünün eksik kaldığını söyledi. Annesinin hiçbir zaman çocuklarını babalarına karşı doldurmadığını vurgulayan Durmuş, buna rağmen yıllar içinde beklediği baba-kız ilişkisinin oluşmadığını anlattı.

"Belli bir yaştan sonra görüşmek istedi ama bizim hayatımız artık başka bir noktaya gelmişti" diyen yarışmacı, yaşadığı süreci samimi ifadelerle paylaştı. Öte yandan dayılarının ve anneannesinin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Durmuş, "Dayım benim için bir baba gibiydi" sözleriyle ailesine teşekkür etti.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 12

CANLI YAYINDA ANNESİYLE DUYGUSAL BULUŞMA

Esra Erol'un sürpriziyle Sinem Durmuş'un annesi canlı yayına görüntülü bağlandı. Annesini ekranda gören yarışmacı büyük mutluluk yaşarken, duygularını saklayamadı. "Anneciğim merhaba. Seni gördüm ya, şu an şansım kesinlikle dönecek" diyen Durmuş, annesine öpücük gönderdi. Yarışmacının annesi de kızına destek vererek iyi dileklerde bulundu.

Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı 13

KENDİ KUTUSUNDAN 250 BİN TL ÇIKTI

Yarışma boyunca peş peşe yaşadığı şanssızlıklara rağmen umudunu kaybetmeyen Sinem Durmuş, finalde kendi kutusunu açtırdı. Büyük ödüllerin elenmesinin ardından gözler yarışmacının kutusuna çevrildi. Açılan kutuda ise 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Böylece Sinem Durmuş, Var Mısın Yok Musun? macerasını 250 bin TL ödülle tamamladı. Sonucun açıklanmasının ardından yarışmacının ilk tepkisi ise dikkat çekti.

"Hiç üzülmedim Esra Hanım. Olsun. Dediğim gibi hayatta sağlık da var, destek de var. Ben burada yarışma fırsatını elde ettim. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum."

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