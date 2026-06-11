Var Mısın Yok Musun'da talihsiz başlangıç! Yarışmacı ilk kutuda neye uğradığını şaşırdı
Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı Sinem Durmuş, büyük umutlarla başladığı oyunda ilk seçilen kutudan tam 5 milyon TL'nin çıkmasıyla stüdyoyu şaşkına çevirdi. Esra Erol'un sunduğu yarışmada yaşanan o anlar ekran başındakileri de ekranlara kilitledi.
Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun? yarışmasında geceye damga vuran anlardan biri yaşandı. Yarışmacı Sinem Durmuş, oyununa talihsiz bir başlangıç yaptı. Daha ilk turda açtırdığı kutudan yarışmanın en yüksek ödüllerinden biri olan 5 milyon TL çıktı.
SİNEM DURMUŞ'UN HAYATI DUYGULANDIRDI
Yarışma öncesinde yayınlanan tanıtım filminde Sinem Durmuş'un yaşam öyküsü izleyicilerle paylaşıldı. 10 Ekim 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Durmuş'un ailesi, çocukluk yıllarında ayrıldı. Kardeşiyle birlikte anneannesi ve dedesi tarafından büyütülen Sinem Durmuş, eğitim hayatı boyunca aktif bir öğrenci olarak öne çıktı. Ortaokul ve lise yıllarında voleybol oynayan Durmuş, üniversitede sosyal hizmetler eğitimi aldı.
20 yaşında hosteslik eğitimi alan Durmuş, eğitimine ara vererek çalışma hayatına başladı. Daha sonra lise yıllarında tanıdığı eşiyle yolları yeniden kesişti ve çift evlendi. 2021 yılında oğulları Ömercan dünyaya geldi.
AYRILIK NEDENİ KANADA KARARI OLDU
Programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Sinem Durmuş, oğlunun babasıyla dostça ilişkilerini sürdürdüklerini anlattı. Durmuş, ayrılık nedenlerinin büyük bir anlaşmazlık değil, yaşam tercihleri olduğunu söyledi. Eski eşinin Kanada'da yaşamak istediğini belirten yarışmacı, kendisinin Türkiye'de yaşamayı tercih ettiğini ifade etti.
"Eski eşim Kanada'da yaşamak istiyordu. Ben ise tam bir Türkiye sevdalısıyım. Mesleğim gereği çok fazla ülke gördüm. Buna rağmen hiçbir zaman kararlarımdan pişman olmadım."
HEDEFİ KENDİ MAĞAZASINI AÇMAK
Şu sıralar hayatını yeniden kurmaya çalışan Sinem Durmuş, e-ticaret alanında büyütmeye çalıştığı markası için mağaza açmayı hedeflediğini söyledi. Yarışmaya katılmasının en önemli nedenlerinden birinin de bu hayaline ulaşmak olduğunu belirten Durmuş, kutudaki paranın kendisi için önemli bir fırsat olabileceğini dile getirdi.
İLK KUTU BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Yarışmanın başlamasıyla birlikte Sinem Durmuş ilk tercih olarak 15 numaralı kutuyu açtırdı. Kutuyu yarışmacılardan Ali Osman açtı. Kutunun açılmasından önce stüdyoda umutlu bir hava vardı. Ancak kutudan çıkan rakam hem yarışmacıyı hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.