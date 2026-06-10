A.B.İ.'den adına yakışır bir sezon finali!

İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

A.B.İ. on sekizinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,18 izlenme oranı ve %18,17 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı.

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on sekizinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı.

Kaynak: ATV

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer.

Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.

Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir.

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!