A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam'dan 27 kiloluk değişim: "Eski dolabıma geri döndüm"

Şimdilerde "A.B.İ." dizisinde Altın karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen başarılı oyuncu Toprak Sağlam'ın fit görüntüsünün ardındaki gerçek ortaya çıktı. Geçirdiği değişimle dikkat çeken Sağlam, bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ve ardından gelen 27 kiloluk değişimin hikayesini paylaştı.

Yalı Çapkını dizisindeki Zerrin karakterinin ardından şimdilerde "A.B.İ." dizisinde Altın karakteriyle adından söz ettiren Toprak Sağlam, performansının yanı sıra güzelliği ve fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Saba Tümer'in programına katılan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalarla hayranlarını hem şaşırttı hem de takdirini kazandı.

"EN GÜZEL İŞLERİMİ TOMBİKKEN YAPTIM" Sağlam, "Yalı Çapkını" döneminde yaşadığı zorlu süreci ve nasıl zayıfladığını samimiyetle anlattı. Sağlık sorunları nedeniyle kullandığı kortizon tedavisi sebebiyle 27 kilo alan ve bu süreçte vücudundaki değişimi kabullendiğini belirten başarılı oyuncu, "Her bedende güzel işler yaptım. Sağlık söz konusu olunca başka hiçbir şeyi düşünmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sağlık sorununun detaylarına girmeyi tercih etmeyen Sağlam, "Geçti gitti, çok şükür" diyerek konuyu kapattı."Tek Odak Noktam Sağlığımdı"

"2 ÖĞÜN BESLENİYORUM" Tedavi süreci sona erdikten sonra hızla eski formuna kavuşan Toprak Sağlam, zayıflama sırrını ise şu sözlerle açıkladı: "Aslında her zaman çok inceydim. Kortizon tedavim bittiğinde zaten bedenim normale dönmeye başladı. Ancak süreci hızlandıran şey, kendi bedenimi tanımak oldu. İki öğün besleniyorum ve hayat biçimi haline getirdiğim çok sıkı bir spor düzenim var. Set saatim kaç olursa olsun, spor yapmadan güne başlamam."

"ESKİ DOLABIMA GERİ DÖNDÜM" Saba Tümer'in "27 kilo gidince gardırobunuzu yenilediniz mi?" sorusuna ise oldukça şaşırtıcı bir yanıt veren Sağlam, "Hayır, hiçbir şey almadım. Zayıflayınca eski kıyafetlerime, yani kendi dolabıma geri döndüm. O dönem giyemediğim kıyafetlerim tekrar üzerime olmaya başladı, hepsi yeni gibi duruyordu" dedi.