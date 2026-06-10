Kutunu seç teklifini al: Var Mısın Yok Musun’da heyecan dorukta
Giriş Tarihi:
Televizyon tarihinin efsane yarışması 'Var Mısın Yok Musun', Esra Erol’un sunumuyla atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. 22 yarışmacının 5 milyon TL’lik büyük ödül için bankaya karşı verdiği zorlu mücadele, Perşembe ve Cuma akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor.
Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 5.bölümüyle Perşembe akşamı, 6.bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.