A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ.'de Çağla'nın vedasıyla dengeler yerle bir oldu! İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Doğan, geri dönüşü olmayan karanlık bir yola giriyor. Dizi, sezon finaliyle bu akşam atv ekranlarında.

Başrolünü başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği dizi, bu akşam yayınlanacak olan 18. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir süreliğine veda ediyor.

18. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.