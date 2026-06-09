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A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ.'de Çağla'nın vedasıyla dengeler yerle bir oldu! İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Doğan, geri dönüşü olmayan karanlık bir yola giriyor. Dizi, sezon finaliyle bu akşam atv ekranlarında.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 1

Başrolünü başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği dizi, bu akşam yayınlanacak olan 18. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir süreliğine veda ediyor.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 2

18. BÖLÜM (SEZON FİNALİ)

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer.

Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 3

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 4

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 5

Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir. Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 6

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

A.B.İ.'nin sezon finalinde büyük hesaplaşma: Çağla'nın ölümüyle her şey altüst oldu 7

A.B.İ KONUSU NEDİR?

atv'de yayınlanan A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisi, ailesinin karanlık geçmişinden ve baskıcı babasından kaçarak kendisine bambaşka bir hayat kuran başarılı cerrah Doğan'ın, kız kardeşinin düğünü için memleketine dönmesiyle Hancıoğlu ailesinin gömülü sırlarıyla ve intikamla yüzleşmesini konu alır

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