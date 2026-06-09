Pazartesi gününün birincisi Müge Anlı ile Tatlı Sert

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program iki kategoride de birinci oldu.

PAZARTESİ GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 8 Haziran Pazartesi günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program AB kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde ise %3,35 ve %29,89 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Kaynak: ATV

Programa katılan bir anne ise 12 yıl hosteslik yapan ve iki üniversite mezunu olan kızının, bu kişiyle tanıştıktan sonra yaşadığı dramı anlattı. Anne, kızının Mehmet Levent Ünal ile tanıştıktan sonra davranışlarının tamamen değiştiğini, evli olduğu eşiyle "aurasının tutmadığı" iddiasıyla ayrılmaya zorlandığını belirtti.

En dikkat çekici iddia ise kızına hastanede yapılan tetkiklerde hiçbir sağlık sorunu çıkmamasına rağmen, Ünal'ın "Beyninde ur var, çalışman senin için hayırlı değil" diyerek onu istifaya ikna etmesi oldu. İşinden ayrılan ve uzun süre odasından çıkmayarak psikolojik çöküş yaşayan genç kadın, borç batağına sürüklendi.