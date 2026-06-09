Pazartesi gününün birincisi Müge Anlı ile Tatlı Sert
atv ekranlarının sabah kuşağındaki vazgeçilmezi "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 8 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle AB ve 20+ABC1 reyting kategorilerinde tüm dizi ve programları geride bırakarak gün birincisi oldu.
Türkiye'yi ekrana kilitleyen program iki kategoride de birinci oldu.
PAZARTESİ GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi gününün birincisi oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 8 Haziran Pazartesi günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu. Program AB kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %28,22 izlenme payı; 20+ABC1 kategorisinde ise %3,35 ve %29,89 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
Programa katılan bir anne ise 12 yıl hosteslik yapan ve iki üniversite mezunu olan kızının, bu kişiyle tanıştıktan sonra yaşadığı dramı anlattı. Anne, kızının Mehmet Levent Ünal ile tanıştıktan sonra davranışlarının tamamen değiştiğini, evli olduğu eşiyle "aurasının tutmadığı" iddiasıyla ayrılmaya zorlandığını belirtti.
En dikkat çekici iddia ise kızına hastanede yapılan tetkiklerde hiçbir sağlık sorunu çıkmamasına rağmen, Ünal'ın "Beyninde ur var, çalışman senin için hayırlı değil" diyerek onu istifaya ikna etmesi oldu. İşinden ayrılan ve uzun süre odasından çıkmayarak psikolojik çöküş yaşayan genç kadın, borç batağına sürüklendi.
FARKLI KİŞİLERDEN BENZER SEANSLAR
Tuğba Nur, daha önce de farklı kişilerden benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını belirterek, seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini öne sürdü.
Dünkü yayında ise İnci Gürgül tarafından dolandırılan Birgül ve Çiğdem Hanım da şikayetçi olduklarını ve İnci Hanım'ın Mehmet adında Pilot bir hocası olduğunu söylediler.
"SÜREKLİ SAYI SÖYLÜYORDU"
Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise Pilot olan isim için "Biz eskiden hava yolu şirketinde beraber çalışıyorduk. Ben hostesim, sürekli bize kanallarınızı açıyorum diye sayılar söylüyordu. Biz de anlam verememiştik" dedi. Müge Anlı, "Bunu uçuşta mı yapıyor?" diye sordu.
Hanımefendi, "Evet, sürekli bize sayılar söyleyip kanalınızı açıyorum diyordu. Sürekli sayı söylüyordu. İyi bir insandı aslında. Kanal sayısını arttırmak için daha çok para alıyormuş. Hava yolunda herkes biliyordu." dedi.
SABAH KUŞAĞININ VAZGEÇİLMEZİ
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.