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Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur Zehir, "bilinçaltı temizliği" adı altında maruz kaldığı dolandırıcılık hikayesiyle izleyenleri şoke etti. Çaresizlikten ve içine girdiği zorlu hayat döngülerinden çıkış ararken tanıştığı kişilerce 504 bin TL dolandırıldığını iddia eden genç kadın, yaşadığı akılalmaz süreci tüm detaylarıyla anlattı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, "bilinçaltı temizliği" adı altında insanların sağlıkları ve paralarıyla oynayan yeni bir dolandırıcılık türü daha deşifre oldu.

12 SEANSTA HAYAT DEĞİŞTİRME VAADİ

Mağdur Tuğba Nur, kendisine 12 seans sonunda hayatının tamamen değişeceği, sorunlarının çözüleceği ve maddi olarak çok daha iyi konumlara geleceği sözünün verildiğini açıkladı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 2

Güzellik uzmanı olarak çalışırken kazandığı tüm birikimini bu "seanslara" yatıran genç kadın, vaatlerin aksine sadece parasını kaybetmekle kalmadı, içine düştüğü maddi çıkmazla da karşı karşıya kaldı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 3

ESKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN RUH TEMİZLEME RİTÜELİ

Tuğba isimli bir mağdurun, "bilinçaltı temizliği" vaadiyle 500 bin TL'sini kaptırdığını anlatması üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi. Sözde şifacı İnci Gürgül'ün, daha önce temizlik personeli olarak çalıştığı ve herhangi bir tıbbi eğitimi bulunmadığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, "Eskiden etrafı temizliyordu, şimdi içimizi mi temizleyecekmiş? Mantık bu mu?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 4

ABLADAN ZEKİCE PLAN: ALTIN TUZAĞI

Kardeşini bu bataklıktan kurtarmaya çalışan abla Özlem Hanım, şifacı İnci Gürgül'ü kendi evine çekmek için bir plan kurdu. 280 bin TL değerinde Osmanlı tuğralı bir bileziği olduğunu söyleyerek şüpheliyi gece yarısı evine çağıran Özlem Hanım, kadının gözünün tamamen parada olduğunu kanıtladı. Şüpheli şifacının, ailenin babalarını kaybetmesi üzerine, sigortadan gelecek tazminat parasına bile "seans yaparak" %5 komisyon istediği ortaya çıktı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 5

Stüdyodaki iddialar karşısında sert tepki gösteren Müge Anlı, "Madem bu iş uyduruk değil, bağlanın anlatın! Tıp dünyasını da aydınlatın, ne karaciğer ne dalak temizliğiymiş öğrenelim" diyerek sözde şifacıya canlı yayına bağlanması için çağrıda bulundu. İnci Gürgül isimli şahsın, insanlara "enerjiyle organ iyileştirmesi" vaat ederek, gerçek dışı şemalarla adeta tıp dünyasıyla alay ettiği ortaya çıktı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 6

"KUYRUK SOKUMUNA KANAL AÇ, ÖLÜMSÜZLÜĞÜ BUL!"

Programda ele geçirilen dökümanlar, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi. "Kozmik enerji" adı altında satılan bu sözde eğitimlerde; "Kuyruk sokumuna kadar kanalı üç defa vuruş yap", "Dalağa işlem yapmak için ameliyat, karaciğerle ortak aura yap" gibi hiçbir tıbbi geçerliliği olmayan talimatlar yer alıyor. Hatta bazı şemaların ilkokul seviyesindeki çizimlerden oluşması, stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 7

İLAÇLARI KESTİRİP "KANAL" AÇTILAR

Mağdur Tuğba Nur Zehir, yaşadığı süreci anlatırken dolandırıcıların hastaları nasıl tehlikeye attığını da itiraf etti. Psikiyatristlerin verdiği ilaçları "Buna gerek yok" diyerek kestiren şüphelilerin, hastaları "enerji seanslarına" bağladığı ortaya çıktı. Bu durumun hayati risk taşıdığını belirten Şevki Sözen, ilaçların ani kesilmesinin hastaları çok daha kötü bir noktaya sürüklediğini vurguladı.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 8

MÜGE ANLI: "BUNU HEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETELİM"

Programda, 710 Euro gibi yüksek tutarlarda "temel eğitim" ücreti alan şüphelinin, insanları Zoom üzerinden bir araya getirerek bir tür saadet zinciri kurduğu belirlendi.

Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay 9

Müge Anlı, bu durumun sadece maddi değil, sağlık açısından da bir suç olduğunu belirterek; "Yıl 2026 olmuş, insanlara neler söylüyorlar! Bunu hemen Sağlık Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na iletelim. Bu, kaba tabirle 'yok devenin nalı' derler yani!" diyerek sert tepki gösterdi.

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