Ruh temizleme ritüeli ile yarım milyonluk vurgun! Müge Anlı'da ilginç olay

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur Zehir, "bilinçaltı temizliği" adı altında maruz kaldığı dolandırıcılık hikayesiyle izleyenleri şoke etti. Çaresizlikten ve içine girdiği zorlu hayat döngülerinden çıkış ararken tanıştığı kişilerce 504 bin TL dolandırıldığını iddia eden genç kadın, yaşadığı akılalmaz süreci tüm detaylarıyla anlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, "bilinçaltı temizliği" adı altında insanların sağlıkları ve paralarıyla oynayan yeni bir dolandırıcılık türü daha deşifre oldu. 12 SEANSTA HAYAT DEĞİŞTİRME VAADİ Mağdur Tuğba Nur, kendisine 12 seans sonunda hayatının tamamen değişeceği, sorunlarının çözüleceği ve maddi olarak çok daha iyi konumlara geleceği sözünün verildiğini açıkladı.

Güzellik uzmanı olarak çalışırken kazandığı tüm birikimini bu "seanslara" yatıran genç kadın, vaatlerin aksine sadece parasını kaybetmekle kalmadı, içine düştüğü maddi çıkmazla da karşı karşıya kaldı.

ESKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN RUH TEMİZLEME RİTÜELİ Tuğba isimli bir mağdurun, "bilinçaltı temizliği" vaadiyle 500 bin TL'sini kaptırdığını anlatması üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi. Sözde şifacı İnci Gürgül'ün, daha önce temizlik personeli olarak çalıştığı ve herhangi bir tıbbi eğitimi bulunmadığı ortaya çıktı. Müge Anlı, "Eskiden etrafı temizliyordu, şimdi içimizi mi temizleyecekmiş? Mantık bu mu?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

ABLADAN ZEKİCE PLAN: ALTIN TUZAĞI Kardeşini bu bataklıktan kurtarmaya çalışan abla Özlem Hanım, şifacı İnci Gürgül'ü kendi evine çekmek için bir plan kurdu. 280 bin TL değerinde Osmanlı tuğralı bir bileziği olduğunu söyleyerek şüpheliyi gece yarısı evine çağıran Özlem Hanım, kadının gözünün tamamen parada olduğunu kanıtladı. Şüpheli şifacının, ailenin babalarını kaybetmesi üzerine, sigortadan gelecek tazminat parasına bile "seans yaparak" %5 komisyon istediği ortaya çıktı.