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Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Konusu, oyuncuları ve yapım yılı

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Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Konusu, oyuncuları ve yapım yılı

Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında gösterilen Canım Kardeşim, yoksulluk, kardeşlik ve fedakarlık ekseninde ilerleyen etkileyici hikâyesiyle yıllardır ilgi görmeye devam ediyor. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı film, 1972 yılında İstanbul ve İzmir'de çekildi.

Türk sinema tarihinin en özel yapımları arasında gösterilen Canım Kardeşim, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Duygusal anlatımı, güçlü oyunculukları ve toplumsal gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken film, her yayınlandığında yeniden gündeme geliyor.

Canım Kardeşim, kardeşlik ve fedakarlık temalarını merkezine alan etkileyici bir hikaye sunuyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)Canım Kardeşim, kardeşlik ve fedakarlık temalarını merkezine alan etkileyici bir hikaye sunuyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?

Film, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren üç kişinin hikayesini anlatıyor. Küçük Kahraman, ağabeyi Murat ve Murat'ın yakın dostu Halit, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışır. Üçlünün en büyük umudu, Kahraman'ın eğitim alarak daha iyi bir geleceğe sahip olmasıdır. Ancak Kahraman'ın ağır bir hastalığa yakalandığının ortaya çıkmasıyla hayatları tamamen değişir. Küçük çocuğun son arzusu ise bir televizyona sahip olmaktır.

Murat ve Halit, Kahraman'ın bu isteğini yerine getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Film, kardeş sevgisini ve fedakarlığın sınırlarını etkileyici bir dille izleyiciye aktarıyor.

Tarık Akan ve Halit Akçatepe, filmin başrollerinde başarılı performanslar sergiliyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)Tarık Akan ve Halit Akçatepe, filmin başrollerinde başarılı performanslar sergiliyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği yapım, Yeşilçam'ın önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Oyuncu Rolü
Tarık Akan Murat
Halit Akçatepe Halit
Kahraman Kıral Kahraman
Metin Akpınar Kancı Mehmet
Adile Naşit Öğretmen
Kemal Sunal Yolcu
Sıtkı Akçatepe Musta
Ali Yalaz Doktor
Renan Fosforoğlu Lokanta Sahibi
Ahmet Turgutlu Kasap
Kamer Sadık Ziya Efendi

Yapım, 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girerek seyirciyle buluştu. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)Yapım, 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girerek seyirciyle buluştu. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sinemaseverlerin sıkça araştırdığı konuların başında filmin çekim tarihi geliyor. Canım Kardeşim'in çekimleri 1972 yılında tamamlandı. Kurgu ve post-prodüksiyon sürecinin ardından film, 1 Mart 1973 tarihinde vizyona girerek seyirciyle buluştu. Gösterime girdiği dönemde büyük beğeni toplayan yapım, zamanla Türk sinemasının kült eserleri arasına girdi.

İstanbul ve İzmir’deki doğal çekim mekânları filmin atmosferine katkı sağlıyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)İstanbul ve İzmir’deki doğal çekim mekânları filmin atmosferine katkı sağlıyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Canım Kardeşim filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'in farklı noktalarında gerçekleştirildi. Dönemin şehir yaşamını ve ekonomik zorluklarını gerçekçi biçimde yansıtmayı amaçlayan yapım ekibi, özellikle mahalle dokusunun korunabildiği bölgeleri tercih etti. İstanbul'un çeşitli semtleri ile İzmir'deki bazı mahallelerde yapılan çekimler, filmin atmosferini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

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