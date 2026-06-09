Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Konusu, oyuncuları ve yapım yılı

Türk sinema tarihinin en özel yapımları arasında gösterilen Canım Kardeşim, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Duygusal anlatımı, güçlü oyunculukları ve toplumsal gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken film, her yayınlandığında yeniden gündeme geliyor.

Canım Kardeşim, kardeşlik ve fedakarlık temalarını merkezine alan etkileyici bir hikaye sunuyor. (Fotoğraf: Canım Kardeşim)

CANIM KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?

Film, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren üç kişinin hikayesini anlatıyor. Küçük Kahraman, ağabeyi Murat ve Murat'ın yakın dostu Halit, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışır. Üçlünün en büyük umudu, Kahraman'ın eğitim alarak daha iyi bir geleceğe sahip olmasıdır. Ancak Kahraman'ın ağır bir hastalığa yakalandığının ortaya çıkmasıyla hayatları tamamen değişir. Küçük çocuğun son arzusu ise bir televizyona sahip olmaktır.

Murat ve Halit, Kahraman'ın bu isteğini yerine getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Film, kardeş sevgisini ve fedakarlığın sınırlarını etkileyici bir dille izleyiciye aktarıyor.