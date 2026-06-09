Canım Kardeşim filmi nerede çekildi? Konusu, oyuncuları ve yapım yılı
Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında gösterilen Canım Kardeşim, yoksulluk, kardeşlik ve fedakarlık ekseninde ilerleyen etkileyici hikâyesiyle yıllardır ilgi görmeye devam ediyor. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı film, 1972 yılında İstanbul ve İzmir'de çekildi.
Türk sinema tarihinin en özel yapımları arasında gösterilen Canım Kardeşim, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Duygusal anlatımı, güçlü oyunculukları ve toplumsal gerçekçi yaklaşımıyla dikkat çeken film, her yayınlandığında yeniden gündeme geliyor.
CANIM KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?
Film, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren üç kişinin hikayesini anlatıyor. Küçük Kahraman, ağabeyi Murat ve Murat'ın yakın dostu Halit, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışır. Üçlünün en büyük umudu, Kahraman'ın eğitim alarak daha iyi bir geleceğe sahip olmasıdır. Ancak Kahraman'ın ağır bir hastalığa yakalandığının ortaya çıkmasıyla hayatları tamamen değişir. Küçük çocuğun son arzusu ise bir televizyona sahip olmaktır.
Murat ve Halit, Kahraman'ın bu isteğini yerine getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Film, kardeş sevgisini ve fedakarlığın sınırlarını etkileyici bir dille izleyiciye aktarıyor.
CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği yapım, Yeşilçam'ın önemli isimlerini bir araya getiriyor.
|Oyuncu
|Rolü
|Tarık Akan
|Murat
|Halit Akçatepe
|Halit
|Kahraman Kıral
|Kahraman
|Metin Akpınar
|Kancı Mehmet
|Adile Naşit
|Öğretmen
|Kemal Sunal
|Yolcu
|Sıtkı Akçatepe
|Musta
|Ali Yalaz
|Doktor
|Renan Fosforoğlu
|Lokanta Sahibi
|Ahmet Turgutlu
|Kasap
|Kamer Sadık
|Ziya Efendi