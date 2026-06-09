atv Müge Anlı canlı izle: 9 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 yaş küçük sevgilisi ile yüzleşiyor.

''Ölen kocanın hayrına'' sözü ile mi parasını aldı?

60 yaşındaki Safet Payir, 2 yıl arayla iki farklı isim tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ediyor. Dolandırıcılık iddialarının odağındaki 34 yaşındaki Abdülbaki Sercan, stüdyoya geldi.

Taraflar canlı yayında karşı karşıya...

''Safet Hanım'a bugün 500 bin TL göndereceğim''

60 yaşındaki Safet Payir, 2 yıl arayla iki farklı isim tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ediyor. Dolandırıcılık iddialarının odağındaki 34 yaşındaki Abdülbaki Sercan, stüdyoya geldi. Abdülbaki Bey, borçlarını ödemeyi kabul etti.

İddiaların odağındaki ismin pilot olduğu ortaya çıktı.

Çalıştığı kurum soruşturma başlattı.

Tuğba Nur Zehir, bilinç altı temizliği adı altında İnci Gürgül tarafından 500 bin dolandırıldığını iddia ediyor.