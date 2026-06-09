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Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Bilinçaltı temizliği" adı altında 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvuran Tuğba Nur Zehir'in açıklamalarıyla başlayan süreç, yeni iddialarla daha da derinleşti. THY tarafından disiplin soruşturması başlatılan "üfürükçü pilot" Mehmet Levent Ünal'ın yarattığı mağduriyet zincirine, yayına bağlanan bir annenin itirafı da eklendi.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur isimli genç kadın, "bilinçaltı temizliği" adı altında dolandırıldığını iddia ederek yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi. İnci Gürgül isimli şahsa yaklaşık 500 bin TL ödediğini belirten genç kadının anlattıklarıyla izleyenleri hayrete düşürmüştü.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 2

HOCA DENİLEN KİŞİ PİLOT ÇIKTI

Tuğba Hanım, dini duyguların ve insanların yaşadığı psikolojik sorunların istismar edildiğini öne sürerek, benzer durumda olan kişilerin de mağdur edildiğini söylemişti. Programda, Gürgül'ün bir hocası olduğundan da bahsedilmişti. İddiaların odağındaki Mehmet Levent Ünal isimli şahsın gerçekten pilot olduğu ve bir havayolu şirketinde görev yaptığı teyit edildi.

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Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 3

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ PİLOTA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Programda paylaşılan bilgilere göre, Mehmet Levent Ünal hakkında Türk Hava Yolları (THY) yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Programa bağlanan ve eski bir havayolu personeli olduğunu belirten bir izleyici, Mehmet Levent Ünal'ın uçuş esnasında kabin ekibine sürekli anlamsız sayı dizilimleri söyleyerek "kanallarınızı açıyorum" dediğini ve onları bu sistemin parçası haline getirmeye çalıştığını ifade etti.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 4

UÇUŞTA BİLE "KANAL AÇMA" SEANSLARI

İsimsiz tanık, "Kabin ekibinden arkadaşlarımız uçuş sırasında bize 'kanallarınızı açıyorum' diyerek rastgele sayılar söylüyorlardı. Bu durum artık çalışma ortamımızı ciddi şekilde etkilemeye başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 5

KOZMİK ENERJİ VE SEVİYE SİSTEMİ

Yüksek ücretli seviyeler: İddialara göre bu sistemde 12 farklı seviye bulunuyor. Katılımcılar, "kanallarını açtırmak" ve daha üst seviyelere geçmek için her adımda çok yüksek miktarlarda ödemeler yapıyor. Toplam maliyetin 1 milyon ila 1,5 milyon TL'yi bulabildiği belirtiliyor.

Bilimsel tedavileri kestirme iddiası: Şahsın, kanser hastalarına bile tıbbi tedavilerini (kemoterapi vb.) bırakmaları telkininde bulunduğu ve kendi yöntemleriyle iyileşme vaat ettiği öne sürülüyor.

Öte yandan Mehmet Levent Ünal'ın kendisini "Airbus pilotu" olarak tanıtması ve Instagram hesabında bu unvanı öne çıkarması programda şaşkınlıkla karşılandı.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 6

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şu anda yurt dışında olduğu belirtilen Mehmet Levent Ünal'ın avukatı, müvekkilinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve "yanlış anlaşıldığını" iddia etti.

Avukatın açıklamalarına göre Ünal, danışanlarına hiçbir şekilde doktor veya ilaç tedavisini bırakmalarını tavsiye etmediğini, söz konusu uygulamaların kendi yöntemi olmadığını ve bu süreçten dolayı son derece üzgün olduğunu ifade etti.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 7

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ

Konuyu programında gündeme getiren Müge Anlı ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Bilimsel olmayan yöntemlerle insanların mağdur edilmesini eleştiren Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmam, hiç kimsenin de inanmasını tavsiye etmem. İnsanların psikolojisinin bozuk olmasını fırsat bilip, bir de üstlerinden para alarak onları kullanıyorsunuz. Sonunda giden parayla kalıyorlar."

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 8

HOSTES KIZIN HAYATI KARARDI

Programa katılan bir anne ise 12 yıl hosteslik yapan ve iki üniversite mezunu olan kızının, bu kişiyle tanıştıktan sonra yaşadığı dramı anlattı. Anne, kızının Mehmet Levent Ünal ile tanıştıktan sonra davranışlarının tamamen değiştiğini, evli olduğu eşiyle "aurasının tutmadığı" iddiasıyla ayrılmaya zorlandığını belirtti.

En dikkat çekici iddia ise kızına hastanede yapılan tetkiklerde hiçbir sağlık sorunu çıkmamasına rağmen, Ünal'ın "Beyninde ur var, çalışman senin için hayırlı değil" diyerek onu istifaya ikna etmesi oldu. İşinden ayrılan ve uzun süre odasından çıkmayarak psikolojik çöküş yaşayan genç kadın, borç batağına sürüklendi.

Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma 9

"EVİME GELİP SEANS YAPTILAR"

Programdaki bir diğer mağdur Dürdane Hanım ise Mehmet Levent Ünal ile birlikte 15 kişinin evine kadar geldiğini ve kızlarına "seans" adı altında uygulamalar yaptıklarını ifade etti.

Şahsın evde seans yaparken kendisinin sahile gidip "kötü enerjisini attığını" iddia ettiğini söyleyen Dürdane Hanım, bu süreçte kızlarının tamamen kontrol altına alındığını dile getirdi

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