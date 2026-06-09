Müge Anlı'da akılalmaz olay: Üfürükçü pilota THY'den soruşturma

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur isimli genç kadın, "bilinçaltı temizliği" adı altında dolandırıldığını iddia ederek yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi. İnci Gürgül isimli şahsa yaklaşık 500 bin TL ödediğini belirten genç kadının anlattıklarıyla izleyenleri hayrete düşürmüştü.

Tuğba Hanım, dini duyguların ve insanların yaşadığı psikolojik sorunların istismar edildiğini öne sürerek, benzer durumda olan kişilerin de mağdur edildiğini söylemişti. Programda, Gürgül'ün bir hocası olduğundan da bahsedilmişti. İddiaların odağındaki Mehmet Levent Ünal isimli şahsın gerçekten pilot olduğu ve bir havayolu şirketinde görev yaptığı teyit edildi.

Programda paylaşılan bilgilere göre, Mehmet Levent Ünal hakkında Türk Hava Yolları (THY) yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Programa bağlanan ve eski bir havayolu personeli olduğunu belirten bir izleyici, Mehmet Levent Ünal'ın uçuş esnasında kabin ekibine sürekli anlamsız sayı dizilimleri söyleyerek "kanallarınızı açıyorum" dediğini ve onları bu sistemin parçası haline getirmeye çalıştığını ifade etti.

İsimsiz tanık, "Kabin ekibinden arkadaşlarımız uçuş sırasında bize 'kanallarınızı açıyorum' diyerek rastgele sayılar söylüyorlardı. Bu durum artık çalışma ortamımızı ciddi şekilde etkilemeye başlamıştı" ifadelerini kullandı.

KOZMİK ENERJİ VE SEVİYE SİSTEMİ

Yüksek ücretli seviyeler: İddialara göre bu sistemde 12 farklı seviye bulunuyor. Katılımcılar, "kanallarını açtırmak" ve daha üst seviyelere geçmek için her adımda çok yüksek miktarlarda ödemeler yapıyor. Toplam maliyetin 1 milyon ila 1,5 milyon TL'yi bulabildiği belirtiliyor.

Bilimsel tedavileri kestirme iddiası: Şahsın, kanser hastalarına bile tıbbi tedavilerini (kemoterapi vb.) bırakmaları telkininde bulunduğu ve kendi yöntemleriyle iyileşme vaat ettiği öne sürülüyor.

Öte yandan Mehmet Levent Ünal'ın kendisini "Airbus pilotu" olarak tanıtması ve Instagram hesabında bu unvanı öne çıkarması programda şaşkınlıkla karşılandı.