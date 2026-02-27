ATV Müge Anlı canlı yayın: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

43 yaşındaki kanser ve MS (Emes) hastası Sebiha Opan, 18 yıllık kocası ve kayınvalidesi tarafından darp edildiğini iddia ederek Müge Anlı'ya katıldı. Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği için ablası Bediha Coşkun'un yardımı ile gelen Sebiha Opan, kayınvalidesinin hastalığını bahane ederek evine yeni bir kadın getirmek istediğini söyledi.

12 yıldır 4. evre meme kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Sebiha Hanım, "4-5 yıldır da MS (Emes) hastalığı ile boğuşuyorum. Ben ne zaman elden ayaktan düştüm, tekerlekli sandalyeyle iş yapamaz oldum eşimin ailesi eşimi evlendirmeye çalışıyorlar benden habersiz"

Evli ve 2 çocuk annesi Sebiha Opan'ın iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan, canlı yayına bağlandı. Eşinin hastalığı süresince yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Abdülkadir Opan, "Hastalığından dolayı psikolojisi bozuk. Biz zor bir hayat yaşadık" dedi. Annesinin eşi hastalandığı için başka bir kadın istediği iddialarına cevap vermeyen Abdülkadir Bey, "Ben temizliğe düşkün bir insanım. Sebiha bunları yapmıyor" dedi.

Başından bu yana süreci takip eden Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ortaya çıkan tablodan aileye yeni bir bulunması için ekiplerini seferber etti. Neticesinde güzel haber geldi. Samime Bora ve ailesinin artık sağlıklı koşullar altında sürdürecekleri yeni hayatlarına ilk adım atıldı. Yeni evlerine yerleşen aile Müge Anlı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

60 yaşındaki Yılmaz Varlı, 30 yıllık hayat arkadaşı Nursel Varlı'nın kendisinin dolandırıldığına inanmayıp evi terk ettiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurmasının ardından dolandırıcılık ağı ortaya çıktı. İddiaların odağında adı geçen Özgür Yılmaz'ın mağdur ettiği bir çok kişi canlı yayında katıldı. Dolandırıldıklarını iddia eden kişiler nasıl mağdur olduklarını Müge Anlı'ya anlattı.