İhanet sanmıştı dolandırıcılık çıktı! Müge Anlı'da büyük yüzleşme

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 25 Şubat 2026 tarihli yayınında yine Türkiye gündemine damga vuran bir dosyayı aydınlattı. Düzce’de araç alma hayaliyle yola çıkıp hem maddi varlığını kaybeden hem de eşi tarafından terk edilen Yılmaz Varlı’nın hikayesinde mutlu sona ulaşıldı.

30 yıllık eşi Yılmaz Varlı'yı, "Paraları başka kadınlarla yedin" diyerek terk eden Nursel Varlı, canlı yayında gerçeklerle yüzleşti.

Eşinin aslında bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve tüm mal varlığını bu uğurda kaybettiğini öğrenen Nursel Hanım, eşine geri dönerek 30 yıllık yuvasını kurtarma kararı aldı. Çiftin stüdyodaki kavuşması izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

"SAHTE EMLAKÇI" ÇARKI ORTAYA ÇIKTI

Olayın odağındaki emlakçı olduğunu iddia eden Özgür Yılmaz hakkındaki iddialar ise yenilir yutulur cinsten değil. Programa bağlanan çok sayıda mağdur, Özgür Yılmaz tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü.

Sadece Yılmaz Varlı değil, Özgür Yılmaz tarafından mağdur edildiğini iddia eden 4 kişi daha stüdyodaydı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Özgür Yılmaz, "emlakçıyım" dese de Müge Anlı ikna olmadı.

Anlı'nın, "Belgeleriniz emlakçılık için yetersiz, yetki belgeniz nerede?" sorusuyla köşeye sıkışan Yılmaz, "Belgelerimiz bu kadar" diyerek itirafta bulundu.

Yayında öne çıkan önemli detaylar şunlar oldu:

Yetki Belgesi Yok: Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya yayına bağlanarak, Özgür Yılmaz'ın Düzce'de emlakçılık yapma yetkisinin bulunmadığını ve herhangi bir odaya kaydının olmadığını açıkladı.

Olmayan Daireyi Sattılar: Bir başka mağdur Hasan Ayhan, 3 aracını verdiğini ancak karşılığında aldığı dairenin sorunlu çıktığını, binanın üzerine kaçak kat çıkıldığını iddia etti.

Büyük Çete İddiası: Kocaali ve Karasu bölgelerinde de benzer yöntemlerle birçok kişinin mağdur edildiği ve bu yapının bir "çete" gibi çalıştığı öne sürüldü.

"ÜSTÜMDEKİ KIYAFETTEN BAŞKA BİR ŞEYİM YOK"

Canlı yayına görüntülü bağlanan Özgür Yılmaz, köşeye sıkışınca adeta günah çıkardı. Müge Anlı'nın "Paralar nerede?" sorusu üzerine, "Şu an üzerimdeki kıyafetler dışında hiçbir şeyim kalmadı, her şeyimi tefeciye kaptırdım" diyerek mağduriyetleri en kısa sürede gidereceğine dair söz verdi.

Müge Anlı, Özgür Yılmaz'ın savunmalarına ikna olmayarak, "Hem insanların paralarını alıyorsun hem tefeciye kaptırdım diyorsun. Bu paralar nereye gidiyor? Bu işin peşini bırakmayacağız" diyerek olayın peşini bırakmayacağının sinyalini verdi.

