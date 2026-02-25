İhanet sanmıştı dolandırıcılık çıktı! Müge Anlı'da büyük yüzleşme
ATV ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 25 Şubat 2026 tarihli yayınında yine Türkiye gündemine damga vuran bir dosyayı aydınlattı. Düzce’de araç alma hayaliyle yola çıkıp hem maddi varlığını kaybeden hem de eşi tarafından terk edilen Yılmaz Varlı’nın hikayesinde mutlu sona ulaşıldı.
30 yıllık eşi Yılmaz Varlı'yı, "Paraları başka kadınlarla yedin" diyerek terk eden Nursel Varlı, canlı yayında gerçeklerle yüzleşti.
Eşinin aslında bir dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve tüm mal varlığını bu uğurda kaybettiğini öğrenen Nursel Hanım, eşine geri dönerek 30 yıllık yuvasını kurtarma kararı aldı. Çiftin stüdyodaki kavuşması izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
"SAHTE EMLAKÇI" ÇARKI ORTAYA ÇIKTI
Olayın odağındaki emlakçı olduğunu iddia eden Özgür Yılmaz hakkındaki iddialar ise yenilir yutulur cinsten değil. Programa bağlanan çok sayıda mağdur, Özgür Yılmaz tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü.