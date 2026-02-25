İhanet sanmıştı dolandırıcılık çıktı! Müge Anlı'da büyük yüzleşme

Kaynak: ATV

Sadece Yılmaz Varlı değil, Özgür Yılmaz tarafından mağdur edildiğini iddia eden 4 kişi daha stüdyodaydı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Özgür Yılmaz, "emlakçıyım" dese de Müge Anlı ikna olmadı.

Anlı'nın, "Belgeleriniz emlakçılık için yetersiz, yetki belgeniz nerede?" sorusuyla köşeye sıkışan Yılmaz, "Belgelerimiz bu kadar" diyerek itirafta bulundu.