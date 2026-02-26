Müge Anlı'ya çıkan engelli kadının yardım çığlığı: "Kayınvalidem saçlarımı yoldu"

43 yaşındaki Sebiha Opan, hem 4. evre meme kanseri hem de MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ederken, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edilerek sokağa atıldığını iddia etti.

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan ve yürüyemeyen Opan, Müge Anlı'nın programında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Sebiha Opan'ın iddialarına göre, hastalığı ilerleyip yatalak hale gelince eşinin ailesi tavır değiştirdi. Opan, kayınvalidesinin eşine "Sen artık bununla yapamazsın, seni yeniden evlendirelim" diyerek baskı yaptığını ve eve başka bir kadın getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"SAÇLARIMDAN SÜRÜKLEYEREK MERDİVENE ATTI"

Olay günü, görümcesinin kışkırtmasıyla eve gelen kayınvalidesi ile tartışma çıktığını belirten Opan, yaşadığı şiddeti Müge Anlı'ya anlattı.

Opan, kayınvalidesinin kendisini saçlarından sürükleyerek merdivene attığını ve kapının önüne kadar getirdiğini ifade etti. Tartışmaya dahil olan eşinin ise kadının kafasını duvara vurduğunu ve üzerine çöp kovalarını fırlattığını iddia etti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Ayrıca kayınvalidesinin eline aldığı bir börek oklavasıyla kendisine saldırdığını belirten Opan, tüm bunların 14 ve 16 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleştiğini söyledi. Hatta yaşanan kargaşada babaannesinin elinden oğlunun kendisini kurtardığını ifade etti.