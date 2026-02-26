CANLI YAYIN
Müge Anlı'ya çıkan engelli kadının yardım çığlığı: "Kayınvalidem saçlarımı yoldu"

18 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan 43 yaşındaki Sebiha Opan, hem meme kanseri, hem de MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ederken, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edilerek sokağa atıldığını iddia etti.

43 yaşındaki Sebiha Opan, hem 4. evre meme kanseri hem de MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ederken, eşi ve kayınvalidesi tarafından darp edilerek sokağa atıldığını iddia etti.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ABLASI

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan ve yürüyemeyen Opan, Müge Anlı'nın programında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

"HASTALIĞIMI BAHANE EDİP EŞİMİ EVLENDİRMEK İSTİYORLAR"

Sebiha Opan'ın iddialarına göre, hastalığı ilerleyip yatalak hale gelince eşinin ailesi tavır değiştirdi. Opan, kayınvalidesinin eşine "Sen artık bununla yapamazsın, seni yeniden evlendirelim" diyerek baskı yaptığını ve eve başka bir kadın getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

ENGELLİ KADINI DARP EDİP SOKAĞA ATTILAR

"SAÇLARIMDAN SÜRÜKLEYEREK MERDİVENE ATTI"

Olay günü, görümcesinin kışkırtmasıyla eve gelen kayınvalidesi ile tartışma çıktığını belirten Opan, yaşadığı şiddeti Müge Anlı'ya anlattı.

Opan, kayınvalidesinin kendisini saçlarından sürükleyerek merdivene attığını ve kapının önüne kadar getirdiğini ifade etti. Tartışmaya dahil olan eşinin ise kadının kafasını duvara vurduğunu ve üzerine çöp kovalarını fırlattığını iddia etti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Ayrıca kayınvalidesinin eline aldığı bir börek oklavasıyla kendisine saldırdığını belirten Opan, tüm bunların 14 ve 16 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleştiğini söyledi. Hatta yaşanan kargaşada babaannesinin elinden oğlunun kendisini kurtardığını ifade etti.

HASTANEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER

Programda, olay sonrası hastanede çekilen görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde Sebiha Opan'ın burnunun kanadığı, sinir krizi geçirdiği ve "Sakinleşemiyorum" diyerek feryat ettiği görülüyor. Ablası Bediha Coşkun da kardeşini bulduğunda her yerinin mosmor olduğunu ve saçlarının yolunduğunu doğruladı .

YARDIM ÇIĞLIĞI

Şu an ablasının yanında kalan Sebiha Opan, hastalıklarıyla mı yoksa gördüğü bu zulümle mi mücadele edeceğini şaşırdığını belirterek, "Hastalık suç mu? Eşimle iyi günde kötü günde söz vermiştik ama beni bu haldeyken kapıya attılar" diyerek sorumlularla yüzleşmek istediğini ifade etti.

"BANA GORİL VE MAYMUN DEDİ"

Sebiha Opan'ın ardından, iddiaların odağındaki eşi Abdülkadir Opan sessizliğini bozarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Opan, eşi Sebiha Hanım'ın kendisine sürekli hakaret ettiğini iddia etti. Olay günü yaşananları anlatan Abdülkadir Bey, eşinin kendisine "erkek değilsin" dediğini ve "goril, camış, maymun" gibi yakıştırmalarda bulunduğunu öne sürdü. Bu hakaretlerin kendisini çok yaraladığını belirten Opan, eşi için her türlü konforu sağladığını, elleriyle ofis ve ev yaptığını savundu.

OKLAVALI KAVGA VE FİZİKSEL ARBEDE İDDİASI

Abdülkadir Opan, annesi ile eşi arasında yaşanan fiziksel kavgaya dair detaylar paylaştı. Eşinin, yaşlı annesine oklavayla saldırdığını iddia eden Opan, eve girdiğinde annesini ve eşini yerde yatarken bulduğunu söyledi. Sebiha Hanım ise bu iddiaları reddederek, kendisinin engelli olduğunu ve asıl darp edilenin kendisi olduğunu savundu.

"BU SAATTEN SONRA BİRLEŞMEM"

Eşi Sebiha Hanım'ın rahat etmesi için bahçesine güller diktiğini ve yollara beton döktüğünü anlatan Abdülkadir Opan, artık evliliğin geri dönüşü olmayan bir noktada olduğunu belirtti. Opan, "Bu saatten sonra artık birleşmek istemiyorum, boşanmak istiyorum" diyerek kesin kararını açıkladı.

