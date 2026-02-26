CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar! İşte Bora ailesinin yeni yuvası...

atv ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Saime Bora ve ailesinin yürek burkan yaşam mücadelesi, mutlu sonla noktalandı. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Bora ailesi için Hayrabolu Kaymakamlığı ve Bakanlık harekete geçti. Aile, yaşanmaz denilen evden, pırıl pırıl bir eve yerleştirildi.

53 yaşındaki Saime Bora ve ailesinin, sağlıksız koşullarda sürdürdükleri yaşam mücadelesi, Müge Anlı'nın programında gündeme gelmişti.

Ailenin yaşadığı zorluklar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Ancak Saime Bora, yataktan çıkmak istemediği için taşınmayı reddetti. Oğlu Necmi Bora ise evden taşınmak yerine mevcut evin tadilat edilmesini talep etti.

Müge Anlı'nın girişimleri ve Vefa Sosyal Destek ekipleri ile yetkililerin desteğiyle, aile için sadece 24 saat içinde yeni bir yaşam düzeni kuruldu. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ve Vefa Sosyal Destek ekiplerinin seferber olmasıyla aileye hızla yeni bir ev bulundu.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNDEN BÜYÜK DESTEK

Eski evlerinde lavabosu bile bulunmayan aileye, yeni evlerinde modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

Evin hazırlanmasında hiçbir bedel gözetmeksizin çalışan Kızılay gönüllüleri, Müge Anlı tarafından tebrik edildi.

YAPILAN YARDIMLAR

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve televizyon gibi temel beyaz eşyalar ile mutfak ve küçük ev aletleri kısa sürede kurularak ailenin kullanımına sunuldu.

Beyaz eşyalar: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve televizyon Kızılay aracılığıyla temin edilip kuruldu.

Mutfak ve gıda: Tencere, tabak, çatal-bıçak takımı, masa ve sandalyeler ile temel gıda malzemeleri eksiksiz şekilde yerleştirildi.

Küçük ev aletleri: Kahve makinesi, kettle, tost makinesi ve mikrodalga fırın gibi konfor sağlayan detaylar unutulmadı.

MÜGE ANLI'DAN KIZILAY'A TEŞEKKÜR

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Tekirdağ Kızılay ekiplerinin anında yanıt vermesiyle, evin tüm eksikleri kısa sürede tamamlandı. Müge Anlı, televizyon dünyasının hızına ayak uyduran ve bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

Aile, yeni ve temiz evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşarken, Müge Anlı özellikle hijyenin korunması konusunda aileden söz aldı.

Ailenin, artık daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için yapılan bu hızlı müdahale, sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

