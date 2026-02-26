Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar! İşte Bora ailesinin yeni yuvası...

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Tekirdağ Kızılay ekiplerinin anında yanıt vermesiyle, evin tüm eksikleri kısa sürede tamamlandı. Müge Anlı, televizyon dünyasının hızına ayak uyduran ve bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ATV

Aile, yeni ve temiz evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşarken, Müge Anlı özellikle hijyenin korunması konusunda aileden söz aldı.

Ailenin, artık daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için yapılan bu hızlı müdahale, sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.