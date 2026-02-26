Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar! İşte Bora ailesinin yeni yuvası...
atv ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Saime Bora ve ailesinin yürek burkan yaşam mücadelesi, mutlu sonla noktalandı. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Bora ailesi için Hayrabolu Kaymakamlığı ve Bakanlık harekete geçti. Aile, yaşanmaz denilen evden, pırıl pırıl bir eve yerleştirildi.
53 yaşındaki Saime Bora ve ailesinin, sağlıksız koşullarda sürdürdükleri yaşam mücadelesi, Müge Anlı'nın programında gündeme gelmişti.
Ailenin yaşadığı zorluklar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Ancak Saime Bora, yataktan çıkmak istemediği için taşınmayı reddetti. Oğlu Necmi Bora ise evden taşınmak yerine mevcut evin tadilat edilmesini talep etti.
Müge Anlı'nın girişimleri ve Vefa Sosyal Destek ekipleri ile yetkililerin desteğiyle, aile için sadece 24 saat içinde yeni bir yaşam düzeni kuruldu. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ve Vefa Sosyal Destek ekiplerinin seferber olmasıyla aileye hızla yeni bir ev bulundu.