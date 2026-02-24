ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle!
atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.
Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.
📺MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:
atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.
atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.
Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mekiye Akyel soruşturmasında üç tutuklama. Eski eş, eski kayınbirader ve eski kayınpeder cezaevinde.
17 Ekim 2024 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi İsa Güç'ün yanına Siirt'e gittiği iddia edilmişti. Sırra kadem basan Mekiye Akyel soruşturması kapsamında eski eşi İsa Güç, İhsan Güç, Hüseyin Güç sevk edildikleri adliyede ifade verdiler ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Kalbini 30 yıl sonra ''70 yaşında gibi değilsin''diyen sevgilisine açtı... ''Evleneceğiz dediği için evimi verdim''
70 yaşındaki Şerife Şimşek iddiaların odağındaki Mehmet Şimşek'in evini elinden aldığı iddiasını kabullenmesinden ziyade ilişki yaşadıklarını reddetmesine daha çok içerlenmişti. Antalya'dan Hatay'a gittiği muzcu patronuyla aşk yaşadığını haykırdı, evlenme bahanesiyle evini elinden aldığını söyledi.
Down sendromlu Rıhda Abdülkader dün Fatih'ten kayboldu.
Ablası hayatından endişe ediyordu... 53 yaşındaki Saime Bora bulundu.
Tekirdağ'da sahilde baygın şekilde bulunan kadının üzerinde kimlik olmadığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin gittiği söylendi.