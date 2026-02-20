"Kardeşimi öldürdüler" demişti! Müge Anlı'daki kan donduran olayda 3 gözaltı

Siirt'te 2024 yılında sırra kadem basan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen ve Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği olayda, genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle JASAT ekipleri düğmeye bastı.

Kaynak: ATV

ESKİ KAYINPEDER DE GÖZALTINDA

Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu son dakika bilgisine göre, kamuoyunda "tandır cinayeti" şüphesiyle takip edilen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

OĞULLARINI SORMAYA GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, dün gerçekleşen jandarma operasyonunun ardından yaşandı. Daha önce gözaltına alınan eski eş İsa Güç ve eski kayınbirader Hüseyin Güç'ün babası, yani Mekiye Akyel'in kayınpederi, oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.

Ancak savcılık talimatıyla hareket eden ekipler, kayınpederi de soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Müge Anlı canlı yayında gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"İsa Güç ve Hüseyin Güç'ün babası dün yayınımızın ardından oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti ve o da gözaltına alındı. Şu an gözaltı sayısı üç."

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Kız kardeşi Halime Pilğir'in çığlığıyla gündeme gelen olayda, ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Kardeşinin evliliği boyunca ağır şiddete maruz kaldığını belirten Pilğir, "Benim kardeşim 8 senedir İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin 2 abisinden, kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadı diye şiddet gördü. Benim kardeşimi öldürdüler" diyerek yaşadıkları dramı anlattı.