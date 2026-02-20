"Kardeşimi öldürdüler" demişti! Müge Anlı'daki kan donduran olayda 3 gözaltı
atv'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mekiye Akyel dosyasında soruşturma genişledi; eski eş ve eski kayınbiraderin ardından kayınpeder de gözaltına alındı.
Siirt'te 2024 yılında sırra kadem basan 30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen ve Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği olayda, genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle JASAT ekipleri düğmeye bastı.
ESKİ KAYINPEDER DE GÖZALTINDA
Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu son dakika bilgisine göre, kamuoyunda "tandır cinayeti" şüphesiyle takip edilen soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
OĞULLARINI SORMAYA GİTTİ, GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme, dün gerçekleşen jandarma operasyonunun ardından yaşandı. Daha önce gözaltına alınan eski eş İsa Güç ve eski kayınbirader Hüseyin Güç'ün babası, yani Mekiye Akyel'in kayınpederi, oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.
Ancak savcılık talimatıyla hareket eden ekipler, kayınpederi de soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Müge Anlı canlı yayında gelişmeyi şu sözlerle aktardı:
"İsa Güç ve Hüseyin Güç'ün babası dün yayınımızın ardından oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti ve o da gözaltına alındı. Şu an gözaltı sayısı üç."
"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"
Kız kardeşi Halime Pilğir'in çığlığıyla gündeme gelen olayda, ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Kardeşinin evliliği boyunca ağır şiddete maruz kaldığını belirten Pilğir, "Benim kardeşim 8 senedir İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin 2 abisinden, kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadı diye şiddet gördü. Benim kardeşimi öldürdüler" diyerek yaşadıkları dramı anlattı.
"TANDIRDA YAKILDI" İDDİASI KAN DONDURDU
Programda dile getirilen diğer çarpıcı iddialar ise şunlar:
Korkunç Tehdit: İsa Güç'ün Mekiye kaybolduktan sonra birlikte yaşamaya başladığı kadın, canlı yayına bağlanarak şiddet gördüğünü ve İsa Güç'ün kendisine "Senin sonun da Mekiye gibi olacak" dediğini iddia etti.
Sabaha Kadar Yanan Tandır: Mekiye'nin kaybolduğu gece, köydeki tandırın akşamdan sabaha kadar yanması dikkat çekti. Köylülerin aileye, "Galiba kızınızı yakıyorlar" dediği iddiaları stüdyoda buz kesti.
Şüpheli Buluşma: Mekiye Akyel'in kaybolduğu gün, şiddet nedeniyle ayrıldığı eski eşiyle görüşmeye gittiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı biliniyor.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından gerçekleştirilen gözaltılar, Mekiye Akyel'in başına ne geldiği sorusunun cevabına bir adım daha yaklaşıldığını gösteriyor. Aile, Müge Anlı stüdyolarında umutla ve adalet beklentisiyle gelecek haberi bekliyor.
4 çocuk annesi genç kadının kaybı, sıradan bir kayıp vakasından çıkıp korkunç bir cinayet şüphesine dönüştü. Tandır başında geçen o karanlık gecenin sırrı, sorgulamalar sonucunda netlik kazanacak.