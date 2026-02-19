Müge Anlı'da bir ilk daha! Eski üfürükçüyü yeni üfürükçü dolandırdı

Müge Anlı'da akılalmaz olay... Huzur ararken 27 bin TL'sini kaptıran Filiz ve Mahmut çifti, sözde üfürükçü "Sofi Serkan"dan şikayetçi oldu. Daha önce 45 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandığı ortaya çıkan kişi, canlı yayına bağlanarak, "Cezaevinden 20 gün önce çıktım, mağdurlarla konuşan ben değilim" dedi.

Evlerindeki huzursuzluk, çocuklarının yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve kendi sağlık sorunları nedeniyle çözüm arayışına giren Filiz Hanım, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine sosyal medyada videoları yayınlanan Serkan Taşkıran'a ulaştı. Kendisini dini duyguları istismar ederek pazarlayan sözde hoca, Filiz Hanım'ın sağ elinin fotoğrafını isteyerek üzerinde "ölü toprağı" ve "büyü" olduğunu iddia etti.

İNANILMAZ TALEPLER: CEYLAN DERİSİ, GÜMÜŞ TOZU VE KURBAN PARASI Dolandırıcılık iddiasına göre, sözde üfürükçü işlemleri başlatmak için önce 3.600 TL talep etti. Ardından "kan akıtılması lazım" diyerek kurban parası alan şahıs, aileye kurbanın kesildiğine dair eksik ve şüpheli bir video gönderdi. Toplamda bir gün içerisinde kredi kartları ve ek hesaplardan çekilen 27.100 TL bu şahsa gönderildi. ESKİ ÜFÜRÜKÇÜYÜ YENİ ÜFÜRÜKÇÜ DOLANDIRDI

"ALTINLARI CİNLER ÇOK SEVİYOR" BAHANESİ Dolandırıcılık zincirinin son halkası ise "6 gram altın" talebi oldu. Sözde hoca, Filiz Hanım'ın vücudunda kalan "cin yavrularını" temizlemek için bu altını eritmesi gerektiğini, işlemin ardından altını geri vereceğini söyledi. Mağdur eş Mahmut Bey'in "Altın sende kalsın, sen oradan eritip işlemi yap" demesi üzerine, şahıs "Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek aileyi tehdit etti ve telefonlarını engelledi.

Hakkındaki iddialar ardından canlı yayına bağlanan ve açıklamalarında kendisi adına sahte hesaplar açıldığını dile getiren Sofi Serkan; "Müge abla bir hafta, 20 gün oldu cezaevinden çıktım. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuyor. Dolandırıcılar benim videomu ve fotoğraflarımı kullanıp insanları dolandırıyor. Ben şikayette bulundum. Ben tövbe ettim, kesinlikle bakmıyorum kimseye. Savcılığa verdim ben de. Ben dolandırıcı değilim. Öyle olsam cezaevinde olurdum. Benim videolarımı kullanarak adıma sayfalar açıyorlar. Adli kontrol talebiyle çıktım cezaevinden, kimseyle görüşmüyorum. Telefon bile kullanmıyorum."