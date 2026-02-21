CANLI YAYIN
70’inde aşka kapıldı 7 milyonluk evini kaybetti! Müge Anlı'da 'yok artık' dedirten olay

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Şerife Şimşek, muz tarlasında tanıştığı ve kendisine "bal peteğim" diyerek evlilik vaadiyle yaklaşan 25 yaş küçük sevgilisi Mehmet Demir'e 7 milyon liralık evini kaptırdı. Yaşlı kadın, "Yalancı Mehmet, hani evlenecektik?" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken, iddiaların odağındaki şahıs, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek'in anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar önce eşini kaybettikten sonra beş çocuğunu tek başına büyüttüğünü söyleyen Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir tarafından kandırıldığını ve evinin elinden alındığını iddia etti.

"BAL PETEĞİM" SÖZLERİNE KANDI

40 yaşında eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeyen Şerife Şimşek, aynı mahallede oturan ve yaklaşık 1,5 yıl önce muz tarlasında tanıştığı Mehmet Demir'in "Bal peteğim, hiç 70 yaşında gibi değilsin" sözlerine kandı

Tanıştıklarında Demir'in 60 yaşında yabancı bir kadınla birlikte olduğunu ancak sonrasında ayrıldığını öne süren Şimşek, "Bana 'bal peteğim' derdi. 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Çok tatlı dilliydi. Meğer sevgisi evimi elinden alıncaya kadarmış" dedi

"MÜLK TAKASI" BAHANESİYLE TAPUYA GÖTÜRDÜ

Torunundan üzerine kayıtlı dubleks dairesi olduğunu öğrendiğini iddia ettiği Mehmet Demir'in kendisini Hatay'a götürme ve evlenme vaadinde bulunduğunu belirten Şimşek, mülk takası bahanesiyle tapu dairesine götürüldüğünü söyledi.

Şimşek, "Banka hesabıma 400 bin TL yatırdı. Tapu işlemlerinden sonra parayı geri çekti. Kendi dairesini benim üstüme yapacağını söyledi ama yapmadı. Benim evimi aldı" ifadelerini kullandı.

Hatay'a birlikte gittiklerini de dile getiren Şimşek, "Yalancı Mehmet, hani evlenecektik? Ne oldu hayallerimiz?" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

MEHMET DEMİR İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların odağındaki Mehmet Demir ise canlı yayına katılarak suçlamaları kabul etmedi. Emlakçı olduğunu belirten Demir, tapu devrinin Şerife Şimşek'in rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

Duydukları karşısında şaşkına dönen Müge Anlı ise "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

