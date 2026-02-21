70’inde aşka kapıldı 7 milyonluk evini kaybetti! Müge Anlı'da 'yok artık' dedirten olay

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 15:48 Son Güncelleme: 21 Şubat 2026 16:18

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Şerife Şimşek, muz tarlasında tanıştığı ve kendisine "bal peteğim" diyerek evlilik vaadiyle yaklaşan 25 yaş küçük sevgilisi Mehmet Demir'e 7 milyon liralık evini kaptırdı. Yaşlı kadın, "Yalancı Mehmet, hani evlenecektik?" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlatırken, iddiaların odağındaki şahıs, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek'in anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yıllar önce eşini kaybettikten sonra beş çocuğunu tek başına büyüttüğünü söyleyen Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir tarafından kandırıldığını ve evinin elinden alındığını iddia etti.

"BAL PETEĞİM" SÖZLERİNE KANDI 40 yaşında eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeyen Şerife Şimşek, aynı mahallede oturan ve yaklaşık 1,5 yıl önce muz tarlasında tanıştığı Mehmet Demir'in "Bal peteğim, hiç 70 yaşında gibi değilsin" sözlerine kandı

Tanıştıklarında Demir'in 60 yaşında yabancı bir kadınla birlikte olduğunu ancak sonrasında ayrıldığını öne süren Şimşek, "Bana 'bal peteğim' derdi. 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Çok tatlı dilliydi. Meğer sevgisi evimi elinden alıncaya kadarmış" dedi